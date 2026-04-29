הריסת הישיבה בנווה יעקב ( צילום: באדיבות המצלם )

תחושות קשות של זעם וכאב מציפות מאז אתמול (שלישי) את שכונת 'נווה יעקב' בירושלים. מה שהחל כניסיון להקמת משכן לישיבת 'משנת ברוך', בנשיאות הגאון רבי יהושע אייכנשטיין, הסתיים בזירת חורבן מעוררת חלחלה, כאשר דחפורים מלווים בכוחות משטרה הרסו את המבנה עד היסוד.

הריסת הישיבה בנווה יעקב ( צילום: באדיבות המצלם )

האירוע החל בשעות המוקדמות של הבוקר. כוחות גדולים חסמו את הרחוב והפכו את האזור לסטרילי. תושבים שהתעוררו לקול רעש הדחפורים הופתעו מעוצמת הכוח. במהלך הפינוי נעצרו שני בחורים. לדברי כמה מהתושבים, היה ביזיון הקודש, ספרי קודש ותפילין נראו מוטלים בין ההריסות לאחר שהמבנה נהרס מבלי שניתנה שהות לפנות את תכולתו בכבוד.

הריסת הישיבה בנווה יעקב ( צילום: באדיבות המצלם )

עסקני השכונה טוענים כי למרות מצוקת המבנים החריפה, הייתה נכונות מלאה מצד הישיבה לפינוי מוסדר ולהסדרת הנושא מול הרשויות. "בחרו להתעלם מהיד המושטת ולבצע מחטף אלים בלב שכונה שקטה של אנשי שלום", הם מאשימים.

הריסת הישיבה בנווה יעקב ( צילום: באדיבות המצלם )

הריסת הישיבה בנווה יעקב ( צילום: באדיבות המצלם )

תגובת עיריית ירושלים: "הסרת מכשול ותפיסת שטח ציבורי"

מנגד, בעיריית ירושלים דוחים בתוקף את הטענות ומציגים תמונה הפוכה לחלוטין. לדברי העירייה, מדובר במבנה יביל (קראוון) שהונח באופן לא חוקי באמצע תוואי דרך ציבורית המשמשת את הרבים.

עוד נמסר כי מדובר בניסיון להשתלט על שטח ציבורי. בעקבות פניות רבות של תושבי האזור למוקד העירוני, המכשול הוסר בתוך פחות מ-24 שעות מאז שהוצב. הדיווחים על אלימות מעוותים; העירייה לא תיתן יד לפלישה לשטחי ציבור ולנהוג בהם כבתוך שלהם".

בעירייה הוסיפו כי תושבים רבים דווקא הודו על התגובה המהירה ששמרה על הדרכים פתוחות להולכי הרגל, והדגישו כי לצד המאמצים למצוא פתרונות חוקיים למוסדות החינוך, לא תתאפשר התנהגות עבריינית בשטחים הציבוריים.

הריסת הישיבה בנווה יעקב ( צילום: באדיבות המצלם )

הריסת הישיבה בנווה יעקב ( צילום: באדיבות המצלם )

הישיבה משיבה אש: "אנחנו כאן שנתיים וחצי, העירייה גוררת רגליים"

בתגובה לטענות העירייה על "פלישה פיראטית" של 24 שעות, בישיבת 'משנת ברוך' מציגים גרסה שונה בתכלית. לדברי הנהלת הישיבה, המוסד פועל במקום כבר למעלה משנתיים וחצי, כאשר המבנה שנהרס הוא שלב סופי של בנייה שהסתיים ממש לאחרונה בשל המצוקה הקשה.

"הניסיון להציג זאת כמחטף של רגע הוא לעג לרש", אומרים בישיבה. "במשך כל התקופה האחרונה אנחנו פונים שוב ושוב לגורמים בעירייה בניסיון למצוא פתרונות קבע חוקיים ולהגיע להסדרה. הישיבה היא מוסד חינוכי שוקק, לא גוף עברייני. במקום לבוא לקראת עשרות בחורים שאין להם היכן ללמוד, בחרו להפעיל דחפורים באישון לילה".

הריסת הישיבה בנווה יעקב ( צילום: באדיבות המצלם )

הריסת הישיבה בנווה יעקב ( צילום: באדיבות המצלם )

הריסת הישיבה בנווה יעקב ( צילום: באדיבות המצלם )

הריסת הישיבה בנווה יעקב ( צילום: באדיבות המצלם )

הריסת הישיבה בנווה יעקב ( צילום: באדיבות המצלם )

הריסת הישיבה בנווה יעקב ( צילום: באדיבות המצלם )

הריסת הישיבה בנווה יעקב ( צילום: באדיבות המצלם )