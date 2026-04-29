ישיבת משנת ברוך היא מוסד תורני הממוקם בירושלים, המוקדש ללימוד תורה ברמה גבוהה ולחינוך תלמידים בדרך התורה. הישיבה ידועה בגישתה המעמיקה ללימוד התלמוד וההלכה, ומושכת תלמידים המחפשים סביבה לימודית רצינית ומחויבת. המוסד פועל במסגרת רשת הישיבות הליטאיות בישראל ושם דגש על שילוב בין לימוד עיוני מעמיק לבין התפתחות אישית ורוחנית של התלמידים.

הישיבה מציעה תכנית לימודים מקיפה הכוללת שיעורים בגמרא, הלכה, מוסר ומחשבת ישראל. הלימודים מתנהלים בשיטה המסורתית של הישיבות הליטאיות, עם דגש על חברותא ושיעורים מעמיקים. התלמידים זוכים להדרכה אישית מצד ראשי הישיבה והמגידי שיעור, תוך יצירת אווירה של קרבה ומסירות ללימוד התורה.

מבנה הישיבה כולל בית מדרש מרכזי, כיתות לימוד, ומתקנים נוספים המאפשרים לתלמידים להתמקד בלימודיהם. הישיבה מקפידה על שמירת אווירה של קדושה וטהרה, תוך עידוד התלמידים להתמסר ללימוד התורה בכל כוחם. המוסד מושך תלמידים ממגוון רקעים, כולם מאוחדים בשאיפה המשותפת לצמיחה תורנית ורוחנית.

הישיבה פועלת במסגרת המערכת החינוכית החרדית בישראל ומקיימת קשרים עם מוסדות תורניים נוספים. ההנהלה מקפידה על שמירת המסורת הישיבתית הליטאית תוך התאמה לצרכים המשתנים של הדור הצעיר. הישיבה ידועה באווירת הלימוד המיוחדת שלה ובמחויבות של התלמידים והמשגיחים לערכי התורה והיהדות.