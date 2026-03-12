כיכר השבת
הסוד של השנה: הפלא המיוחד בתאריך שחל בשבת הקרובה | צפו במקלט

בשיעור שלפנינו צולל המשפיע הרב אשר פרקש לעומקה של פרשת החודש, ומגלה: הפלא המיוחד בלוח השנה שבו כ"ה באדר (יום תחילת בריאת העולם והטבע) מתחבר עם שבת פרשת החודש (חודש הניסים והגאולה) | צפו (חסידות)

לפני 35 שנה, בימי מלחמת המפרץ והפחד שאחז בכולם, עמד הרבי מליובאוויטש והכריז כי ארץ ישראל היא "המקום הבטוח ביותר".

הרבי הסביר שהניסים הגדולים ביותר אינם אלה ששוברים את הטבע – אלא אלה שעובדים דרכו. כשהעולם עצמו, הטבע עצמו, נעמד לצד עם ישראל.

היום, כשאנחנו מתבוננים במציאות מול איראן ושונאי ישראל, המילים של אותה התוועדות משנת תשנ"א מהדהדות בעוצמה שכאילו נאמרו ממש היום.

בשיעור שלפנינו צולל המשפיע הרב אשר פרקש לעומקה של פרשת החודש, ומגלה:

  • פסח מול פורים: למה הניסים ה"טבעיים" של פורים מגלים עוצמה אלוקית גבוהה יותר מקריעת ים סוף?
  • ההשגחה שמאחורי החדשות: איך פצצות חכמות, טכנולוגיה ואמריקה הם בעצם הוכחה לשליטה האלוקית בעולם?
  • הסוד של השנה: הפלא המיוחד בלוח השנה שבו כ"ה באדר (יום תחילת בריאת העולם והטבע) מתחבר עם שבת פרשת החודש (חודש הניסים והגאולה).
  • העבודה שלנו: איך יוצאים מהקיבעון של חיי היומיום ומכניסים התלהבות ו"נס" לתוך השגרה שלנו?

חודש ניסן בפתח – בניסן נגאלו אבותינו ובניסן עתידים להיגאל!

1
wow best speaker
chabad

