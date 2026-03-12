פגשתי לפני תקופה יהודי חסידי, וכך סיפר לי. אני נשוי פלוס שמונה ילדים מתוקים. החיים שלי זהב בבית, אבל אני עדיין מרגיש בודד בעולם, בלי חברים.

לפעמים הכאב הגדול ביותר של אדם הוא לא שאין סביבו אנשים. אלא שיש סביבו הרבה אנשים – אבל אין אף אחד שמכיר באמת את הלב שלו.

והוא הסביר לי: אני נמצא בחסידות גדולה מאוד. אני אתן לך דוגמה משבת. אני מגיע בליל שבת ישר לתפילת מנחה, ישר אחרי זה קבלת שבת, וישר אחרי זה חוזרים הביתה. האישה והילדים רעבים, הם מחכים לשמוע קידוש, וישר אני חוזר הביתה. בעצם כל בית הכנסת חוזר ישר הביתה.

אני סועד בבית בנחת, בשמחה. נחת יש לי, ברוך השם. וישר אחרי הסעודה אני הולך לטיש בחסידות. אבל גם שם אין הזדמנות לדבר עם אף אחד, כי יש טיש, ובטיש אסור לדבר. וכשנגמר הטיש רוב האנשים עייפים. הטיש הסתיים באחד בלילה, ומחר התפילה מתחילה בשמונה בבוקר.

וכך אותו תהליך נמשך בשבת ביום.

יש אנשים שחיים באמצע מדבר והם לא בודדים. ויש אנשים שחיים באמצע קהילה של אלפי אנשים והם מרגישים הכי לבד בעולם.

לפעמים זה לא בגלל שאין סביבם אנשים, אלא כי אין באמת הזדמנות להתחבר.

כי בדידות לא קשורה לכמה אנשים יש סביבך. בדידות קשורה לשאלה אחת בלבד: האם יש מישהו אחד שמכיר את הלב שלך.

ולפעמים בתוך קהילות גדולות, דווקא בגלל המבנה והמסגרת, אין לאנשים את ההזדמנות הפשוטה לעצור רגע, לדבר באמת, ולהכיר אחד את השני.

אפשר אולי להוסיף עוד מחשבה. באירופה קמו השטיבלאך. עצם המילה אומרת הרבה: שטיבל – בית קטן. בית משני. ואכן, השטיבל היה הבית השני של כל אברך. מקום שבו ישבו יחד, שתו לחיים, השיחו את ליבם, ודיברו גם דיבורי נפש.

אבל לפעמים נדמה שבחלק מהמקומות היום משהו מהפשטות הזו קצת הלך לאיבוד. לפעמים עיקר השטיבל נהיה הנוסח המיוחד שלנו, צורת קשירת הגארטל, והמסגרת עצמה. ואילו התחושה של בית – של מקום שבו אדם יכול לשבת רגע, לדבר, ולהרגיש שייך – פחות נוכחת.

ואולי דווקא לזה התכוונו כשקראו לזה פעם שטיבל – בית קטן. מקום שבו יהודי לא רק מתפלל, אלא גם מרגיש בבית.

אני איש שאוהב לדבר עם אנשים, לתקשר עם קבוצה של אנשים. ודווקא אצלנו זה לא קורה. החיים מסתובבים מסביב לנושא רוחניות. אין מושג שגם הנפש והגוף ייהנו. רק נטו מאה אחוז לשעבד רוח, גוף, נפש ונשמה לאביהם שבשמים.

האדם לא נברא רק כדי ללמוד ולהתפלל. האדם נברא גם כדי לדבר, לשתף, להרגיש שייך.