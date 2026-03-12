מאז תחילת מבצע 'שאגת הארי' החיים בישראל מתנהלים לפי ההתרעות של פיקוד העורף והאזעקות, שלא תמיד מתחשבות בנו ו'תופסות' אותנו באמצע השינה או באמצע המקלחת או סתם כשרצינו לצאת מהבית. כמעט שבועיים לפרוץ המלחמה, יצאנו להעמיק בעניין האזעקות ולהביא לכם זווית מעניינת לגביהן.

היישובים עם הכי הרבה אזעקות - ואיפה נשמעה רק אחת

כמות האזעקות במערכה הנוכחית מול איראן עקפה את זו שנרשמה בכל מבצע עם כלביא, ומכניסה רבים למקלטים ולמרחבים המוגנים. אך לא כל האזורים בארץ שווים: דווקא מרכז הארץ מוביל בפער גדול במספר האזעקות מתחילת המלחמה, כאשר הפריפריה, ובמיוחד אזור הנגב, חווים מלחמה שקטה יחסית עם מספר חד ספרתי של אזעקות.

במקום הראשון (דמיינו צליל תופים וחצוצרות), עם 92 אזעקות מתחילת המלחמה, עומדים אזורי ההתרעה רמת גן מערב ותל אביב מזרח - נכון לשעת פרסום הכתבה. גבעת שמואל עם 91 אזעקות ואילו פתח תקווה שהוביל לאורך הימים הראשונים במקום הראשון, עומדת כעת על 90 אזעקות. למעשה, כל אזור גוש דן לא רחוק מכך, עם 89-87 אזעקות מתחילת המלחמה.

מהצד השני, הנגב זוכה לשקט יחסי, בייחוד האזורים הפריפריאליים ביותר בו. באר שבע, היישובים סביבה וכן גם השבטים הבדואיים באזור חווים 20-30 אזעקות, אך ככל שמתרחקים יותר מבאר שבע - הכמות פוחתת. בדימונה נרשמו 9 אזעקות בלבד, ירוחם עם 6, ויישובים כמו מצפה רמון, שדה בוקר, מרחב עם, קטורה ונאות סמדר חוו אזעקה אחת בלבד מתחילת המלחמה.

המקומות עם 0 אזעקות

היישובים בערבה הדרומית והתיכונה שבהם מצליחים לשמור על רצף שגרה ביטחוני חריג הם: יטבתה, עידן, חצבה, עין חצבה, גרופית, סמר, שחרות ואליפז, אשר שם לא נשמעה אפילו אזעקה אחת מאז החלה המערכה (נכון לשעת פרסום כתבה זו).

חשוב לציין שבמהלך המלחמה התקבלה ביישומי ההתרעה שורת דיווחים על איומים במרחב, אך אלו לא תורגמו בפועל להפעלת צופרים ביישובים שהוזכרו.

השעה עם הכי הרבה אזעקות

על פי ניתוח נתוני מערכת צופר, מתוך אלפי ההתרעות שנרשמו ברחבי הארץ, רוב האזעקות מתרכזות בחלון זמן קבוע יחסית, בין השעות 10:00 ל-12:00, כאשר סביב השעה 11:00 נרשם שיא במספר ההתרעות.

ניתוח הזמנים חושף דפוס החוזר על עצמו כמעט בכל הערים: בשעות הלילה המאוחרות האזעקות נדירות יחסית. הגל הראשון מופיע בדרך כלל בין 06:00 ל-08:00, ולאחריו התדירות יורדת מעט. החל משעות הצהריים המוקדמות מתחיל חלון הזמן העמוס ביותר: בין 10:00 ל-12:00, כאשר סביב 11:00 נרשם שיא ההתרעות. בשעות הערב נשמעות עדיין אזעקות, אך בתדירות נמוכה יותר, ובין חצות ל-02:00 מספר ההתרעות מזנק שוב.

1,800 אזורים והערים המחולקות ביותר

פוליגון אזעקה (אזור התרעה) הוא יחידה גיאוגרפית מוגדרת המאפשרת לפיקוד העורף להפעיל אזעקות ממוקדות. ישראל הקטנה מחולקת למעל 1,800 פוליגונים, הכוללים יישובים ושכונות, כדי לצמצם התרעות שווא ולהגביר את הדיוק בזמן אמת. כל פוליגון משויך לשם יישוב או אזור, וקבלת התרעה בו מצריכה כניסה למרחב מוגן.

רק כדי לשבר את האוזן, בזמן מלחמת המפרץ, חולקה המדינה ל-6 אזורים גאוגרפיים (א' עד ו'), כאשר שיגור טיל בליסטי מעיראק גרם לאזעקה באחד או יותר מאזורים אלו, בהתאם לאזור הפגיעה הצפוי. בזמן מלחמת לבנון השנייה מספר אזורי האזעקה בישראל הורחב ל-25, ובמבצע צוק איתן (2014) היו 255 אזורי אזעקה, והחל משנת 2019 היו 1,800 אזורי אזעקה.

העיר שמחולקת הכי הרבה היא ירושלים, עם 7 אזורי התרעה, אחריה חיפה עם 5 אזורי התרעה, ובמקום השלישי תל אביב, אשדוד ואשקלון עם 4 אזורי התרעה.

להכיר את הארץ - דרך האזעקות

זמן האזעקות הוא זמן טוב להכיר מקומות וערים חדשות ברחבי ארצנו, יישובים ועיירות שמעולם לא שמעתם את שמם, ועכשיו תוכלו להוסיף למשחק 'ארץ-עיר' בממ"ד או במקלט בבניין.

כך למשל, מרחב הנקרא 'דורות עילית', שמי שמספיק וותיק זוכר כיצד המקום שווק אך לפני פחות מעשור כ"עיר החרדית החדשה במזרח גוש דן" - ועד עכשיו לא עלה אפילו מחפרון אחדלמקום.

במקביל, עשרות חוות ויישובים חדשים מהבקעה ומיהודה ושומרון נוספו למערכת ההתרעות של פיקוד העורף. כך גם חוות חקלאיות, יישובים חדשים ונקודות התיישבות שהוסדרו ביהודה ושומרון הוכנסו רשמית למערכת הפוליגונים של פיקוד העורף.