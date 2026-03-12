השוטרים בזירה - צילום: דוברות המשטרה השוטרים בזירה | צילום: צילום: דוברות המשטרה 10 10 0:00 / 0:49 השוטרים בזירה ( צילום: דוברות המשטרה )

המחבל החשוד בדקירת יו"ר המועצה הדתית ברמת גן, עו"ד גדליהו בן שמעון ממפלגת ש"ס, נתפס היום (חמישי), דקות אחרי הפיגוע, במרחק של כ-300 מטר מהזירה.

מפקד מחוז תל אביב מסר היום הצהרה לכלי התקשורת וחשף כי נמצאה גם הסכין ששימשה לכאורה את המחבל, ונמצא גם הבגד שלבש - ואותו זרק במהלך ניסיון הבריחה. "הנדקר יצא מהרבנות, עובד פה, ונפצע בצורה קשה מאוד מהדקירות", מסר מפקד המחוז. "כרגע הוא נמצא בניתוח, ושומע שמצבו יציב". פרטי הלבוש והסכין נמצאו בסריקות שביצעה המשטרה. חקירת האירוע, כך מסר מפקד המחוז, ניתנה בידי השב"כ והימ"ר. "אנחנו מתואמים עם השב"כ", אמר המפקד. ה"חסיד" כשעיר לעזאזל: האוטו-אנטישמיות של הכותרת החרדית טובה אור | 15:36 אבן בת 2,700 שנה: האברך החסידי הביט בחותמת הטיט הקטנה וידיו רעדו ישראל שפירא | 14:19 מתחקור ראשוני שבוצי בשטח, עלה כי המחבל החשוד שלף סכין והחל לדקור באמצעותה את בן שמעון ופצע אותו באורח קשה, ונמלט מהמקום. הפצוע פונה לקבלת טיפול במרכז הרפואי איכילוב בתל אביב. מפקד מחוז ת"א, ניצב חיים סרגרוף יחד עם מפקד מרחב דן, נצ"מ אלעד קליין קיימו הערכת מצב בזירה, והחקירה הוטלה כאמור על היחידה המרכזית במשטרת מחוז תל אביב. "בשעה זו כוחות משטרה רבים ממשיכים בפריסה רחבה להגברת הביטחון של התושבים באזור, ופועלים בזירה לאיסוף ממצאים נוספים ותיעודים מהמקום", מסרה המשטרה.

הזירה ברמת גן - צילום: מד"א הזירה ברמת גן | צילום: צילום: מד"א 10 10 0:00 / 0:22 הזירה ברמת גן ( צילום: מד"א )

ארגון הטרור הרצחני חמאס בירך על הפיגוע, וקרא לפלסטינים לפגוע בישראל בכל דרך "ולהסלים את ההתנגדות".

בנימין פישל וישראל ביטון חובשי איחוד הצלה שהגיעו ראשונים לזירה סיפרו: "נמסר לנו בזירה כי הוא נפצע כתוצאה מאלימות וסבל מפציעה חודרת. הענקנו לו סיוע רפואי ראשוני בזירה ולאחר מכן הוא פונה לקבלת המשך טיפול בבית חולים כשמצבו בשלב זה מוגדר קשה".

מנכ"ל המשרד לשירותי דת יהודה אבידן בתגובה לפיגוע הדקירה בעיר רמת גן. "אנחנו המומים ומזועזעים מהפיגוע הנתעב הזה. הטרור לא ירתיע אותנו מלהמשיך בדרכנו, אבל כרגע כל עם ישראל מתאחד בתפילה לרפואתו של ראש המועצה הדתית ברמת גן. אני קורא לציבור כולו להתפלל לרפואתו של גדליהו בן ישועה הזקוק לרפואה שלמה."

יור ש״ס אריה דרעי: "מזועזע עד עמקי נשמתי מהתקיפה הנפשעת שביצע בן עוולה כלפי יו״ר המועצ״ד ברמת גן, עו״ד גדליהו בן שמעון, שנפצע ונמצא במצב קשה. אני קורא לציבור להרבות בתפילה לרפואתו השלמה של גדליהו בן ישועה".

הראשון לציון הרב הראשי לישראל הגאון רבי דוד יוסף: "אני קורא לכל יהודי, להעתיר בתפילה ולעורר רחמי שמים מרובים על שלוחא דרבנן רב הפעלים גדליהו בן ישועה בתושח"י, ולומר פרק כ' בתהילים "יענך ביום צרה, וא-ל כביר לא ימאס תפילת רבים".