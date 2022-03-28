איך פודים עשרות תעניות ב-3 שקלים בלבד? מה הקשר בין יצירת הוולד למקווה טהרה? ומדוע דווקא אחרי התשובה - מגיעים כל הייסורים? | המקובל הרב שקד בוהדנה בריאיון מיוחד לתוכנית "יתגדל ויתקבל", חושף את הכוונות, המספרים והתיקונים שכל יהודי חייב להכיר - ואת הסודות של ימי השובבי"ם | הפרק ה-11 בסדרה החושפת את כל סודות הקבלה • צפו (יתגדל ויתקדש)
בשיאו של המסע לפולין הגיע הגאון רבי ברוך מרדכי אזרחי, ראש ישיבת עטרת ישראל, לציון בעל ה'נועם אלימלך' ונשא דברים שלא הותירו אף עין יבשה: "אני מבקש רבי אלימלך, שלא תראה בחסרון שלי. אני מבקש ממך על תורת ישראל, תצילנו מכל הגזירות הרעות, שגזירת הגיוס תיעלם" • בלעדי ל"כיכר השבת" (חרדים)