כיכר השבת
ויש גם הנחיות למתפללים

לקראת שבת של מלחמה: אלו הנחיות פיקוד העורף לשומרי השבת

לקראת השבת הקרובה פיקוד העורף בסרטון עם דגשים לשומרי השבת - אלו האמצעים בהם תוכלו להישאר מחוברים גם בשבת | ויש גם הנחיות מתפללים בבתי הכנסת (חדשות)

סרטון ההסברה לשבת הקרובה
לקראת השבת הקרובה, פרשת ויקהל פקודי, בפיקוד העורף מחדדים את ההנחיות וקוראים לציבור המתפללים לוודא היכן נמצא המרחב המוגן בסביבת בית הכנסת ובדרך אליו. כמו כן, ציבור המתפללים מתבקש להשאיר טלפון נייד מוטען בבית הכנסת, כדי לקבל את ההנחיה המקדימה ואת הודעת השחרור מהמרחב המוגן גם בזמן התפילה בבית הכנסת.

בפיקוד העורף מזכירים כי על פי המדיניות בשלב זה ההתקהלות מותרת עד 50 איש ובתנאי שניתן יהיה להגיע למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות.

בימים מתוחים אלו, פיקוד העורף קורא לציבור להישאר דרוכים וקשובים להנחיות והתרעות פיקוד העורף המופצים בערוצים הרשמיים, באמצעים הבאים:

במכשיר הנייד

  • בשבת יש להשאיר את הטלפון הנייד פועל ומוטען כדי לקבל את ההנחיה המקדימה ואת הודעת השחרור
  • ההודעות מתקבלות בכל מכשיר טלפון מדור 4 ומעלה גם בטלפונים כשרים
  • מומלץ להשאיר טלפון נייד נוסף במרחב המוגן על מנת לקבל את הודעת היציאה מהמרחב המוגן.

במחשב הביתי

  • פורטל החירום הלאומי
  • יש להפעיל את ההתרעות הקוליות של הפורטל
  • יש להגדיר קבלת התרעות ביישובכם
  • לפני השבת יש לכבות את מצב השינה במסך ובמחשב באמצעות הגדרות המחשב. יש להשאיר את מסך ההתרעות פתוח במשך השבת.

גל שקט בשבת

יש להפעיל את מכשיר הרדיו פועל על אחד מתדרי הגל השקט של תחנות הרדיו:

  • קול ברמה בתדרים: 105.7, 104.3, 92.1, 107.6 FM
  • קול חי בתדרים: 92.8, 93, 102.5 FM
  • רדיו דרום בתדר: 101.5 FM
  • גלי ישראל בתדרים: 106.5, 94, 89.3 FM
  • כאן מורשת בתדרים: 90.5 / 90.8 / 92.5 / 100.7 FM

נפלים ושברי יירוט

לנוכח מטחי הירי בימים האחרונים, שבים ומזהירים בפיקוד העורף כי שברי יירוט עלולים להיות מסוכנים מאד וזו סכנת נפשות להתקרב אליהם.

"חשוב לנו להדגיש ולחדד את העניין המהותי הזה", אומר סא"ל במיל. דני כהן, מסביר פיקוד העורף לציבור הדתי והחרדי: "אנו רואים זירות שונות של נפילות וזו סכנת נפשות להתקהל בזירות הללו. ישנם חימושים מתפזרים שטרם התפוצצו והתקרבות למקום עלולה להסתיים חלילה באסון. יש להתרחק, להרחיק סקרנים ולהזעיק את המשטרה".

בפיקוד העורף מציינים בחיוב את ההישמעות של הציבור להנחיות והכניסה למרחבים מוגנים בעת התרעות. זה מציל חיים!

כולם לשמור שבת!!!!!!! שבת היא מקור הברכה נשבע שלא תפספסו כלום ורק תרויחו- בדוק ומנוסה
בר
היא היא שתציל אותנו, אבל רק שמירת שבת ! שבת שלום לכל עם ישראל.
שמירת שבת

