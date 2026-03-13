לקראת שבת של מלחמה: אלו הנחיות פיקוד העורף לשומרי השבת

סרטון ההסברה לשבת הקרובה סרטון ההסברה לשבת הקרובה 10 10 0:00 / 1:07 סרטון ההסברה לשבת הקרובה

לקראת השבת הקרובה, פרשת ויקהל פקודי, בפיקוד העורף מחדדים את ההנחיות וקוראים לציבור המתפללים לוודא היכן נמצא המרחב המוגן בסביבת בית הכנסת ובדרך אליו. כמו כן, ציבור המתפללים מתבקש להשאיר טלפון נייד מוטען בבית הכנסת, כדי לקבל את ההנחיה המקדימה ואת הודעת השחרור מהמרחב המוגן גם בזמן התפילה בבית הכנסת.

בפיקוד העורף מזכירים כי על פי המדיניות בשלב זה ההתקהלות מותרת עד 50 איש ובתנאי שניתן יהיה להגיע למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות.