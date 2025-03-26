ביקור רב רושם עורך בימים אלו בארה"ב המשפיע החסידי הנודע הגה"צ רבי יצחק משה ארלנגר | את השבת האחרונה ערך בשכונת וויליאמסבורג בהשתתפות אלפים שנהרו לשמוע דברי חיזוק לקראת ימי השובבי"ם | צפו בתיעוד מימי ההוד בצל המשפיע בארה"ב (חסידים)
עם סיום ימי השובבי"ם, הצלם דוד כהן מגיש גלריה מרהיבה מעבודתו הטמירה של האדמו"ר מתולדות אהרן, ששהה במהלך כל ימי השובבי"ם בעיה"ק טבריה, ועבד את קונו בהתבודדות, באימה וביראה עילאי הרחק משאון העיר, במבנה סמוך לציון התנא רבי מאיר בעל הנס | בְּאוֹרְךָ נִרְאֶה אוֹר (חסידים)
מאות חסידי זוטשקא שבתו השבת בצל האדמו"ר מזוטשקא בחצה"ק בבני ברק, לרגל שבת שלפני הילולת האדמו"ר מזוטשקא זצ"ל, אביו של יבלחט"א האדמו"ר הנוכחי | בצאת השבת ערך הרבי כעין 'נעילת ימי השובבי"ם', כשהוא מרומם קהל חסידיו טפח טפחיים מאדמת חולין (חסידים)
ביום האחרון של ימי השובבי"ם, אנו פורסים יריעה תורנית ומדריך מיוחד כיצד להתמודד נכון עם אתגרי ימי השובבי"ם | מאמר מעמיק על דרכי ההתמודדות עם היצר הרע, חשיבות השמחה בעבודת ה' והתמדה בלימוד התורה בלי ליפול לרשת הייאוש | וגם, מתי נכון להתחיל ללמוד 'הדף היומי'? (מגזין)
האדמו"ר מתולדות אהרן שוהה השנה כמידי שנה בימי השובבי"ם בעיה"ק טבריה, פרוש מהבלי העולם הזה, ועובד את קונו בסילודין רחוק מעיני הבריות | הצלם דוד כהן עשה דרכו לטבריה, ותיעד תיעודים מרהיבים בצילו של האדמו"ר (חסידים)
בימים אלו רבים הנופלים על פניהם בתפילה ותחנון, ומרבים בבקשות לפני ה', אך כיצד יש ליפול בנפילת אפיים? בימין או בשמאל או כלל לא? ומה טעם מכסים הפנים? וגם, מהם ההבטחות למי שנופל על פניו? מקורות וטעמים למנהג התחנון (יהדות)
תלמידי ישיבת קרעטשניף ירושלים השתתפו בסדר לימוד מיוחד בליל שישי, בנוכחות האדמו"ר. הבחורים למדו עשרה דפי גמרא ברציפות במשך חמש שעות | בשיאו של הלילה הופיע האדמו"ר ועודד את הבחורים להמשיך בעוז בלימוד התורה | צפו בתיעוד (חסידים)
האדמו"ר מסאטמר ערך סיור נרגש בשעות הבוקר המוקדמות בערב שבת האחרון, בבית מדרשו הגדול בווילאמסבורג, תוך שמביע קורת רוחו המרובה מהמחזה המשובב לב ונפש של אלפי יהודים הוגים בתורה הקדושה | צפו בתיעוד הנרגש (חסידים)
כמידי שנה, נוהג האדמו"ר מתולדות אהרן להתבודד בימי השובבי"ם ולעבוד את קונו בסילודין, הרחק מעיני סובבים, ליד ציון התנא האלוקי רבי מאיר בעל הנס בטבריה | צפו בתיעוד מרהיב מהימים הנעלים בצל האדמו"ר, היושב בגפו בעיה"ק טבריה, שם איווה למושב לו בימים נעלים אלו (חסידים)
ביקור הוד ערך האדמו"ר מויז'ניץ בית שמש, בהיכל ישיבתו של חמיו, האדמו"ר מויז'ניץ, בשכונת הר-נוף בירושלים | הרבי הופיע לתפילת מנחה, ואחר מסר שיחת חיזוק לרגל ימי השובבי"ם, ועורר את הבחורים להעתיר בתפילות עבור חמיו הרבי מויז'ניץ | אחר השיחה עברו התלמידים להתברך (חסידים)
ימי השובבי"ם בצילו של האדמו"ר מצאנז, כעין ימי 'הרת עולם' - הימים הנוראים | בימי השובבי"ם, מדי יום שישי באשמורת הבוקר, נכנס האדמו"ר אל היכל ביהמ"ד הגדול, שם מסיים את ספר התהילים, וממשיך באמירת הסליחות | צפו בתיעוד מימי השובבי"ם בצל הקודש (חסידים)
כמידי שנה, בכל מוצש"ק מימי השובבי"ם מוסר האדמו"ר מ'שבט הלוי' שיעור בהלכות טהרה ופרקי הדרכה בהנהגת הבית היהודי לאברכים, ע"פ פסקי זקינו הגדול בעל ה'שבט הלוי' זי"ע | השיעור מתקיים בהיכל בית מדרשו הגדול בשכונת 'זכרון מאיר' בבני ברק (חסידים)
לרגל ימי השובבי"ם מסר האדמו"ר מסקולען שיעור בקדושת הבית היהודי, בביהמ"ד הגדול בקריית ויז'ניץ בבני ברק | במהלך השיחה התייחס האדמו"ר לטקס השבעתו של הנשיא טראמפ, והתבטא לפני האלפים 'אל תקנאו בו כלל וכלל, הוא לא טעם מעודו את התאווה של הדלקת נרות חנוכה ונטילת לולב' (חסידים)
ימי השובבי"ם הינם ימי תיקון הנפש | בפרשיות חומש שמות עם ישראל ירד לברר ולתקן עצמו לקראת קבלת התורה | הרבי בעל השפע חיים מבאר שעיקר התיקון מתחיל בתיקון מידת היסוד | הזמן מבקש את תפקידו (יהדות, ואקטואליה)
שיפוצים בכותל: הרחבה המפורסמת תשנה את פניה | ציר עוקף גולדקנופף: מה הביא את פרוש לארצות הברית? | המשטרה ושב"כ כבר מודים, הפרקליטות וצה"ל מתעקשים - ארי יישאר במעצר | לקראת עסקת חטופים? ומה הקשר להשבעת הנשיא טראמפ? | סיקור נרחב: מה הם ימי השובבי"ם?