משה, תלמיד ישיבת באיאן ניסה יחד עם חברו לחצות את הנחל הסמוך למקום לימודיו בישיבה קטנה במודיעין עילית. הנחל השוצף והגועש סחף איתו את השניים. בחסדי שמים, החבר הצליח להמלט מהנחל, בעוד משה נסחף אל הלא נודע. גם בשעה זו מתרחשים מאמצי איתור עילאיים אחריו. הציבור נקרא להתפלל עבור הנער משה בן ריייזל ורד. כל הפרטים בכתבת הווידאו שלפניכם.

דעת תורה

הציבור החרדי מפולג כבר למעלה מעשור סביב דרך ההתנהלות מול גזירת גיוסם של תלמידי הישיבות. בכתבת הווידאו שלפניכם מובאת התייחסותו הנדירה של המנהיג הליטאי, היודע את כל התורה כולה ודעת התורה שלו פוסקת נחרצות: ההפגנות רק מזיקות.

אפליית חרדים

מנתונים חדשים ומדאיגים שהגיעו היום (שלישי) לידי "כיכר השבת", מתוך מסמך של מרכז המחקר והמידע של הכנסת (ממ"מ), עולה תמונת מצב קשה בכל הנוגע להעסקת חרדים במגזר הציבורי ובחברות הממשלתיות. מי שעולה למתקפה הוא יו"ר סיעת דגל התורה מקלב. כל הפרטים בכתבת הווידאו שלפניכם.

שו"ת שובבי"ם עם הגר"ש אלתר

בחורי ישיבת 'דרך חיים' שעלבים התקבלו השבוע לשיחה מיוחדת בבית מדרשו של ראש הישיבה הגאון רבי שאול אלתר בירושלים. במהלך השיחה הקצרה אך הנוקבת, עמד ראש הישיבה על שמה של הישיבה וחידד את ההבדל בין לימוד התורה לעיסוק בכל מקצוע אחר. רה"י התייחס לשלל שאלות חינוכיות - לא כדאי לפספס.

2 מילים, הכרעה אחת

משבר במדינת הענק איראן ממשיך להדהד ולהעמוד בראש סדר היום העולמי, אבל כל הפרשנים מעריכים שכדי לשבור את משטר האימים של חמינאי צריך נחישות ועקשנות של אנשי המחאה יחד עם עזרה ממשית של המעצמות, החשש הוא שאם המהומות יפסיקו המשטר ינצח. וכדי שזה לא יקרה - נשיא ארה"ב דונלד טראמפ פרסם היום הודעת תמיכה במחאות האיראניות, שעשויה לרמוז על תקיפה אמריקנית קרובה. זו הסיבה לכך שציוצו של טראמפ הוא דרמטי מתמיד. סיקור נרחב בכתבת הווידאו שלפניכם.