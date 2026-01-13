כוחות חילוץ והצלה לצד מתנדבים רבים חידשו הבוקר את החיפושים אחר הנער החרדי שנעדר אתמול לאחר שככל הנראה נסחף בנחל סמוך למודיעין עלית | חשש כבד לחייו של הנער |החיפושים נעצרו אתמול בשל החשיכה ותנאי מזג האוויר (חרדים)
הציבור החרדי עוקב בחרדה: החיפושים אחר הנער הצעיר שנסחף בנחל נמשכים | המנהיג הליטאי בהתייחסות חריגה להפגנות הקיצוניים: "זה רק מזיק" | מקלב עולה למתקפה: נתוני שילוב החרדים במשרדים ממשלתיים חושפים כשל רוחבי | הגר"ש אלתר בשו"ת חינוכי מיוחד לימי השובבי"ם: עדיף לוותר לאחר מלצום | המהומות באיראן: 2 מילים מהציוץ של טראמפ חושפות - עמדת סגן הנשיא לא התקבלה (מעייריב)
שני נערים נקלעו למערבולת בנחל הגועש סמוך לעיר התורה והחסידות • אחד הנערים ניצל בנס והזעיק עזרה; חברו נעלם בתוך המים הגועשים • יחידות החילוץ המיוחדות 'להבה' ולוחמי האש פועלים במירוץ נגד הזמן לאורך תוואי הנחל • "כל רגע הוא קריטי" (בארץ, חרדים)
שתי שכונות ובהן מאות תושבים בעיר החרדית מודיעין עילית חסומות הבוקר לאחר שנחל הזורם בסמוך עלה על גדותיו בעקבות גשמי הברכה. בשעות הבוקר לאחר שהכיכר המרכזית בכניסה לשכונות חפציבה וגרין פארק הוצפה במים, הועברה הודעה לתושבים מאגף הביטחון בעירייה, ובה הנחיות לשעת חירום