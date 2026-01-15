הערכת מצב בראשות הממ"ז, אמש ( צילום: דוברות המשטרה )

מפקד מחוז ש״י, ניצב משה פינצ׳י, קיים בחצות הלילה (בין רביעי לחמישי) הערכת מצב בשטח החיפושים אחר הנער החרדי, בן 17 תושב ביתר עילית, שנעדר שלשום בנחל מודיעים יחד עם נציגי גופי הביטחון וההצלה. מפקד המחוז הנחה להפעיל את כלל הכוחות והאמצעים עד להשלמת מאמץ זה.

עם אור ראשון, שוטרי מחוז ש"י בשיתוף כלל היחידות המיוחדות בהן יחידות הכלבנים, יחידת הפרשים, מתנדבים רבים ומתנדבי כלל יחידות החילוץ של משטרת ישראל הפרוסות בארץ, לרבות יחידת הצוללנים של משטרת ישראל חידשו את החיפושים אחר הנער וממשיכים במאמצים לאיתורו. הכוחות מבצעים סריקות נרחבות ביבשה ובתוך הנחל הזורם בצורה איתנה זאת בסיוע יחידת הרחפנים ׳רקיע׳ של מחוז ש״י והמערך האווירי של משטרת ישראל אשר מסייעים בניסיון לאתרו ממבט עילי.

חידוש החיפושים, הבוקר ( צילום: דוברות המשטרה )

מאמצי המשטרה נמשכים במקביל לסיוע מצד כוחות צה״ל, מתנדבי זק״א, לוחמי האש ממחוז יו״ש וצוותי יחידת ׳להבה׳ של מערך כבאות והצלה לישראל בשיתוף עיריית מודיעין עילית.

במשטרה עדכנו הבוקר כי: "משטרת ישראל מפעילה את כלל הכלים הטכנולוגיים והאמצעים העומדים לרשותה ולרשות הרשות המקומית וגופי החירום והביטחון השונים לרבות רחפנים, צוללנים וכלי הנדסה.

"זאת תוך חלוקת השטח עליו חולש הנחל למקטעים בהם נפרסו הכוחות והאמצעים בכדי לסרוק ביסודיות לאורכו ובגדותיו. כזכור, אורכו של הנחל למעלה מ-20 ק״מ וזורם בצורה איתנה כל העת כאשר מזג האוויר עודנו קר וגשום.

"משטרת ישראל על כלל יחידותיה תמשיך לפעול במאמץ לחיפוש אחר הנעדר ותפעיל את כל שבידה להשלימו. אנו מבקשים מהציבור להישמע להנחיות ולהימנע מהגעה לאיזורי סיכון".