כיכר השבת
היום השלישי לחיפושים

חשש כבד לחייו | חודשו החיפושים אחר הנער החרדי שנעדר בנחל מודיעים

כוחות צה"ל, משטרה, כיבוי והצלה ומתנדבים רבים חידשו הבוקר את החיפושים אחר הנער החרדי שנסחף שלשום בנחל מודיעים ומאז נעלמו עקבותיו (חרדים)

1תגובות
הערכת מצב בראשות הממ"ז, אמש (צילום: דוברות המשטרה)

מפקד מחוז ש״י, ניצב משה פינצ׳י, קיים בחצות הלילה (בין רביעי לחמישי) הערכת מצב בשטח החיפושים אחר הנער החרדי, בן 17 תושב ביתר עילית, שנעדר שלשום בנחל מודיעים יחד עם נציגי גופי הביטחון וההצלה. מפקד המחוז הנחה להפעיל את כלל הכוחות והאמצעים עד להשלמת מאמץ זה.

עם אור ראשון, שוטרי מחוז ש"י בשיתוף כלל היחידות המיוחדות בהן יחידות הכלבנים, יחידת הפרשים, מתנדבים רבים ומתנדבי כלל יחידות החילוץ של הפרוסות בארץ, לרבות יחידת הצוללנים של משטרת ישראל חידשו את החיפושים אחר הנער וממשיכים במאמצים לאיתורו.

הכוחות מבצעים סריקות נרחבות ביבשה ובתוך הנחל הזורם בצורה איתנה זאת בסיוע יחידת הרחפנים ׳רקיע׳ של מחוז ש״י והמערך האווירי של משטרת ישראל אשר מסייעים בניסיון לאתרו ממבט עילי.

חידוש החיפושים, הבוקר (צילום: דוברות המשטרה)

מאמצי המשטרה נמשכים במקביל לסיוע מצד כוחות צה״ל, מתנדבי זק״א, לוחמי האש ממחוז יו״ש וצוותי יחידת ׳להבה׳ של מערך כבאות והצלה לישראל בשיתוף עיריית מודיעין עילית.

במשטרה עדכנו הבוקר כי: "משטרת ישראל מפעילה את כלל הכלים הטכנולוגיים והאמצעים העומדים לרשותה ולרשות הרשות המקומית וגופי החירום והביטחון השונים לרבות רחפנים, צוללנים וכלי הנדסה.

"זאת תוך חלוקת השטח עליו חולש הנחל למקטעים בהם נפרסו הכוחות והאמצעים בכדי לסרוק ביסודיות לאורכו ובגדותיו. כזכור, אורכו של הנחל למעלה מ-20 ק״מ וזורם בצורה איתנה כל העת כאשר מזג האוויר עודנו קר וגשום.

"משטרת ישראל על כלל יחידותיה תמשיך לפעול במאמץ לחיפוש אחר הנעדר ותפעיל את כל שבידה להשלימו. אנו מבקשים מהציבור להישמע להנחיות ולהימנע מהגעה לאיזורי סיכון".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (88%)

לא (12%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
משה בן רייזל ורד
שם לתפילה

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר