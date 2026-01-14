ראש העיר וכוחות ההצלה בחידוש החיפושים, הבוקר ( צילום: משה מנס, כיכר השבת )

כוחות גדולים של חילוץ והצלה, לצד כוחות משטרה ומתנדבים, חידשו הבוקר (רביעי) את החיפושים אחר הנער החרדי שנעדר אתמול לאחר שככל הנראה נסחף בנחל סמוך למודיעין עלית.

כזכור, אמש, לאחר שעות מורטות עצבים, החיפושים אחר הנער הסתיימו ללא תוצאה, אך בשל החשיכה לא היה ניתן להמשיך בחיפושים. הבוקר יגיעו הכוחות, לצד המתנדבים, בתקווה שעם אור ראשון ותנאי מזג אוויר נוחים יותר - יצליחו לאתר את הנער הנעדר.לכוחות הצטרפו כוחות נוספים בהם יחידת הכלבנים של מג״ב ויחידת הפרשים במשטרת ישראל ואלו מבצעים סריקות נרחבות לאיתור הנער יחד עם כוחות המשטרה במקום ויתר גופי הביטחון כשמזג האוויר עודנו קר וגשום באיזור.

החיפושים אחר הנער, הבוקר ( צילום: דוברות המשטרה )

רואי ליברמן מפקד יחידת הצוללים בזק״א אמר הבוקר: "הפעילות של אנשי היחידה מתקיימת בתנאי שטח ומזג אוויר מורכבים, וזרימת מים חזקה בנחל, כאשר אנשי היחידה ערוכים לפעול ככל שיידרש עד למיצוי כלל האפשרויות בתקווה שנוכל לבשר בשורות טובות".

הכוחות בשטח, הבוקר ( צילום: דוברות זק"א )

במשטרה בודקים האם הנער הנעדר וחברו נכנסו לטבול במי הנחל הסוער, כאשר אחד מהם הצליח להיחלץ מהמים והשני נסחף ונעדר, וכאמור כעת יש חשש כבד לחייו.

בהודעת המשטרה נאמר כי מיד עם קבלת הדיווח, הוזעקו למקום כוחות רבים ביניהם מתנדבי יחידות החילוץ ומתנדבי זק״א, ובוצעו סריקות מקיפות לאורך תוואי נחל מודיעים במקטע הסמוך לעיר מודיעין עילית, מקטע בו זרימת מים איתנה כל העת.

הסריקות מבוצעות בצורה רגלית ועם רדת החשיכה המערך האווירי של משטרת ישראל ביחד עם יחידת רקיע של מחוז ש״י ויתר כוחות הביטחון והמתנדבים, המשיכו בסריקות בסיוע אמצעים טכנולוגיים, אך - כאמור - ללא תוצאה.

במערכת הביטחון ובכוחות ההצלה הדגישו אתמול כי זרימת המים בנחל מודיעין עזה במיוחד בעקבות הגשמים האחרונים, דבר המקשה על פעולות החיפושים. כוחות הביטחון קוראים לציבור הרחב להתרחק מאפיקי הנחלים ומאזורי שיטפונות, המהווים סכנת חיים מיידית.

מדוברות מד"א נמסר כי אתמול, בשעה 15:07, התקבל דיווח על 2 צעירים שנסחפו בנחל סמוך למודיעין עילית. חובשים ופראמדיקים של מד"א מדווחים על צעיר כבן 20 שחולץ מהנחל ולא נזקק לטיפול רפואי. צוותי מד"א מאבטחים רפואית את הסריקות אחר צעיר השני שנסחף בזרם.