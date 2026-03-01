כיכר השבת
מאחורי הקלעים של "שאגת הארי"

מערכת החירום קרסה בשבת - ושלוש נשים חרדיות השיבו אותה לפעולה

בבוקר יום השבת, בו פרצה מלחמת "שאגת הארי", קרסה מערכת חירום המספקת שירותים לאחד מגופי הביטחון | המערכת שבה לפעילות בזכות שלוש נשים חרדיות, שהוקפצו לטיפול בתקלה בעיצומה של השבת | כל הפרטים (צבא)

מחשבים | אילוסטרציה (צילום: שאטרסטוק)

אירוע חריג התרחש בבוקר יום השבת הקדושה, עם תחילת מלחמת "" מול איראן. מערכת מחשוב של חברה אזרחית, המספקת שירותי מחשוב לאחד מגופי הביטחון, קרסה באופן פתאומי.

מדובר במערכת הכוללת ממשקים המיועדים לשימוש בעת חירום בכל מדינת ישראל, כך שמדובר במערך בעל משמעות מבצעית.

בחברה ידעו כי קיימת עובדת אחת בלבד שמכירה את המערכת לעומק ויודעת כיצד לשחזר אותה במקרה של תקלה. העובדת, חרדית תושבת מודיעין עילית, לא ענתה לטלפון. שבת.

על פי המידע שהגיע לידי 'כיכר השבת', בכירי במערכת הביטחון פנו לחייל מילואים המשרת בפיקוד העורף, המתגורר אף הוא במודיעין עילית, וביקשו את סיועו ביצירת קשר ישיר עם העובדת.

מודיעין עילית | ארכיון (צילום: Yossi Aloni/FLASH90)

איש המילואים הגיע לביתה של העובדת בנסיעה מביתו והבחין כי מדובר במשפחה ליטאית ואשת אברך צדקנית, העובדת בחברה אזרחית שאינה שייכת לגופי הביטחון ישירות, אלא מספקת רק שירותי מחשוב.

במשך דקות ארוכות התלבטו אשת המחשבים ובעלה האברך בדבר הצורך לפעול לתיקון התקלה והאם מדובר בפיקוח נפש. איש המילואים (חרדי אף הוא) העלה את הצדדים, ולבסוף הוכרע על ידי כולם כי מדובר במצב קריטי, וכי אין גורם מקצועי אחר שמסוגל לטפל בתקלה, מלבדה, ומיד היא נרתמה לסייע.

הפתרון שנמצא היה מורכב: איש המילואים פתח שיחת זום עם ראשי החברה האזרחית, דרך מכשיר שכבר היה דלוק, והעובדת הדריכה את העובדים בעל-פה - שכן המחשב שלה לא היה בנמצא - צעד אחר צעד כדי להשיב את המערכת לפעילות.

במהלך הטיפול גויסו שתי עובדות חרדיות נוספות, האחת מבית שמש והשניה מאלעד, שאף הן הצטרפו מרחוק לתהליך. גם אליהן נשלח שליח מטעם הצבא לפתיחת המחשבים בבתיהן, והן סייעו בהשלמת השחזור, ויחד הצליחו להתגבר על התקלה.

האירוע חושף מציאות פחות מדוברת: נשים חרדיות הממלאות תפקידי ליבה טכנולוגיים, שידע מקצועי שברשותן משפיע באופן ישיר על מערכים ביטחוניים, והן היחידות המחזיקות במידע הרגיש.

