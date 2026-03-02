עם הישמע דבר האסון הנורא בפגיעת הטיל במקלט בית הכנסת בבית שמש, מה שגרם להירצחם של תשעה הרוגים ה' יקום דמם, ובתוכם נערים ונערות ילדים וילדות רכים שלא חטאו, קרא אבי תנועת הקירוב הגאון הרב יצחק דוד גרוסמן, להתעורר ולבחון על מה עשה השם ככה.

הגרי"ד גרוסמן העלה את זכרו של הנער גבריאל ברוך רויח הי"ד מבין ההרוגים, חניך תנועת הנוער 'אור ישראלי' בראשותו ובנשיאותו.

בדבריו חיזק את משפחות הנרצחים וקרא להתאחד ולהתלכד: "בזמן המן הרשע שם בפרס, מנהיגי הדור מרדכי הצדיק ואסתר המלכה ידעו איך ניתן להעביר את רוע הגזירה - לך כנוס את כל היהודים. האחדות של בני ישראל והתפילות הם שניצחו את המן".

"אלפי שנים אחרי", אמר הרב גרוסמן: "ואנחנו עומדים מול אותו אויב צר ורע, האיראנים-הפרסים שרוצים להמשיך בדרכו של המן ולכלות חלילה את עם ישראל. וכשהוא שולח טיל הוא לא מבחין בין דם לדם, העיקר לפגוע ביהודים".

"העצה שלנו", אמר הרב לסיום, "לקיים את עצת מרדכי ואסתר.להתאחד ולהתלכד, כולנו יהודים, כולנו אחים, כולנו אהובים. ובכוח זה וכמובן בכוח התפילות - ננצח את המן שבדורנו ןנקרא מחר בשמחה בקריאת המגילה, שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה".