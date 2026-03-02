ילדי בני ברק במסכות פורים ( צילום: שוקי לרר )

לקראת ימי הפורים הבעל"ט, ומתוך חובת השמירה על נפשות תושבי העיר בעקבות המצב הביטחוני, פרסמו רבני העיר בני ברק, הגאון רבי חיים יצחק אייזיק לנדא, הגאון רבי שבח צבי רוזנבלט והגאון רבי מסעוד בן שמעון, מכתב הנחיות מפורט תחת הכותרת "להקהל ולעמוד על נפשם". בדבריהם מדגישים הרבנים כי בימים אלו, בהם אנו רואים ניסים גלויים, מוטלת עלינו החובה לשלב את מצוות היום עם "שמירת גוף ונפש" ולנהוג על פי הנחיות המומחים.

על פי הוראתם, בכל מקום התאספות לקריאת המגילה יש להסדיר מראש מקום מוגן, ובמקרה של אזעקה באמצע הקריאה "יש לעצור ולהיכנס למקום מוגן", ורק לאחר מכן להמשיך בקריאה. בנוגע לסעודות הפורים, הורו הרבנים להשתדל לחגוג במסגרת "משפחה ומשפחה" תוך תיאום מראש על מיקום המרחב המוגן. דגש מיוחד ניתן בהוראת הרבנים על מינוי בעל סמכות בכל משפחה "שלא ישתה לשכרה" ויקח אחריות להכניס את כלל המתכנסים למקום המוגן בעת הצורך. בנוסף, מזהירים הרבנים בחומרה שלא לגעת בחלקי טילים או להתקרב למקומות שנפגעו, שכן "סכנה גדולה בדבר".

קריאת רבני העיר ב"ב - פורים תשפ"ו

קריאתם הדחופה של הרבנים מגיעה על רקע פגישה שנערכה אתמול בין רבני העיר בני ברק, הגרח"י לנדא והגר"ש רוזנבלט, לבין מפקד נפת גנים בפיקוד העורף, אל"ם (מיל') יהונתן רז. במהלך הפגישה פירט מפקד הנפה את מאמצי הסיוע להיערכות העורף לקראת חג פורים והדגיש בפני הרבנים את החשיבות הקריטית של שמירת הנחיות פיקוד העורף המצילות חיים.

פגישתם של פיקוד העורף עם רבני העיר ב"ב

רבני העיר חתמו את ברכתם בתפילה כי מי שעשה ניסים לאבותינו יראנו פלאות בשמירה והצלה, וישלח לנו משיחו ויגאלנו גאולה שלמה.