בשבוע שעבר התקיים בראש העין מעמד מרומם ורב רושם של הכתרת הרב הראשי לעיר, הגאון רבי יחיאל בסיס – בנו וממשיך דרכו של הגאון רבי עזריה בסיס זצ"ל, שכיהן בתפקיד עד פטירתו לפני כשבע שנים.

במעמד השתתפו גדולי הרבנים ובראשם הרבנים הראשיים לישראל: הראשל"צ הגר"ד יוסף והגר"ק בר. כמו כן פיארו את המעמד חבר מועצת חכמי התורה הגר"ש מחפוד, רבני עדת תימן, רבני ערים, ראשי ישיבות ומרביצי תורה. לצד הרבנים השתתפו אישי ציבור רבים, בהם ראש עיריית ראש העין מר רז שגיא, יו"ר המועצה הדתית הרב אשר שוקר, וחברי הכנסת מיכאל מלכיאלי, אוריאל בוסו, יוני משריקי ומשה גפני. בשיאו של המעמד, לאחר הנאומים והברכות, הוקרא "כתב ההכתרה" על ידי הגר"ש מחפוד ועליו חתמו הרבנים. לאחר מכן עטפו הרבנים הראשיים את הרב הנבחר בטלית חדשה כשהרב הנבחר מברך בהתרגשות ברכת שהחיינו וכן חבשו לראשו את כובע ההמבורג לקול תקיעות שופר. בדברים שנשא הגר"י בסיס לאחר מכן, העלה בקודש מתוך געגועים את זכרו של אביו הגדול זצ"ל והתחייב לפעול למען האחדות בעיר ולחיזוק צורכי הדת לכלל התושבים.

