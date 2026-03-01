ערב חג הפורים, ובצל אירועי המלחמה, הראשון לציון, הרב הראשי לישראל הגאון רבי דוד יוסף, מפרסם לטובת הציבור הנחיות המותאמות למצב הביטחוני ולצורך בשמירה קפדנית על חיי אדם: ״פשוט שחובה עלינו להישמע להוראות פיקוד העורף בכל הנוגע לשמירה על הביטחון, ומחמת שיש חשש פיקוח נפש, אסור בהחלט לפעול כנגד ההוראות״.

לשון המכתב המלא:

"אודות קיום מצות מקרא מגילה בשנה זו, שבה אנו מצויים במלחמה קשה כנגד אויבינו, הנני להשיב:

א. הדבר פשוט שחובה עלינו להישמע להוראות פיקוד העורף בכל הנוגע לשמירה על הביטחון, ומחמת שיש חשש פיקוח נפש בדבר, אסור בהחלט לפעול כנגד ההוראות.

ב. אמנם בכל שנה מצוה לקרוא את המגילה ברוב עם, אולם בשנה זו מכיוון שלדעת כוחות הביטחון התקהלות אנשים רבים במקום שאינו מוגן כראוי מהווה סכנה, היכן שאפשר לקרוא את המגילה במרחב מוגן או במקלט, יש לעשות כן, ואפילו כשמחמת כן אי אפשר לקרוא את המגילה ברוב עם. ואפילו אם מחמת כן יצטרכו לקרוא את המגילה ביחיד ובלא מנין עשרה, יש לעשות כן.

ג. השומע קריאת המגילה דרך הטלפון או הרדיו או בזום, אינו יוצא ידי חובת מצות קריאת המגילה, ולכן מי שאין בידו מגילה כשרה, ואין לו שום אפשרות לקרוא או לשמוע את קריאת המגילה כראוי, יקרא את המגילה מתוך חומש, בלא ברכות, וכמו כן יאמר "הלל שלם" בלי ברכות.

ד. זמן קריאת המגילה בליל פורים הוא אחר צאת הכוכבים, (ובימים אלו הוא בערך בשעה 18:00 בערב) ונמשך הזמן עד עלות השחר. ואם אין אפשרות לקרוא את המגילה בליל פורים ואפשר לקוראה רק בערב פורים מבעוד יום, יש להקל בשעת הדחק לקרוא את המגילה משעת "פלג המנחה", (ובימים אלו היינו בערך בשעה 16:30 אחה"צ). וכך ינהגו חיילים שמחמת פעילות מבצעית לא יוכלו לקרוא את המגילה בלילה.

ה. זמן קריאת המגילה ביום פורים הוא משעת זריחת השמש, וזמנה נמשך במשך כל שעות היום, ובשעת הדחק ובמקום צורך גדול אפשר להקל לקוראה החל משעה ושתים עשרה דקות קודם זריחת השמש.

ו. אם נשמעה התרעה באמצע קריאת המגילה, חייבים להפסיק את הקריאה וללכת מיד למרחב מוגן או מקלט, ואם אפשר ימשיכו שם את קריאת המגילה. ואם אי אפשר להמשיך שם, ימשיכו את הקריאה כשיחזרו למקומם, ואינם צריכים לחזור לראש המגילה אלא ממשיכים מהמקום שהפסיקו. ואפילו אם שהו הו באמצע הקריאה משך זמן רב, וגם הפסיקו בדיבור, אינם צריכים נים לחזור לראש, וממשיכים הקרי קריאה מהמקום שהפסיקו.

ולאור המצב השורר בא ארץ הקודש, הנני קורא בקריא אה של חיבה אל כל אחינו בני ישראל בכל אתר ואתר, להתחזק בלימוד מוד תורה ובתפלה, וראוי שיקבל כל אחד על על עצמו להוסיף בלימוד התורה ובתפלה למען הצלת כלל ישראל, ועל ידי כך יקויים בנו הפסוק "והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל, ואמרו ח חז"ל (במסכת ראש השנה דף כט) "וכי ידיו של משה עושות מלחמה או מלחמה, אלא כל כל זמן שהיו ישראל מסתכלין כלפי מעלה ומשעבדין את לבם לאביהם בשמים היו מתגברים".

והשי"ת ישמור על על עמו ישראל ויעשה עמנו נסים ונפלאות אות כמו בזמן מרדכי ואסתר, כאשר "נקהלו היהודים ועמוד על נפשם ואיש לא עמד בפניהם", והן א-ל כביר ולא ימאס תפלת רבים, ויקבל ברחמים וברצון את תפלותינו להצלת העם העם היושב בציון ולהצלחת חיילי ישראל במערכות המלחמה, וזכותו של אאמו"ר מרן עט"ר זצוק"ל שמסר את נפשו בימי חייו למען כלל ישראל, תעמוד לנו שלא ישמע שוד ושבר ברחובותינו, ונזכה לביאת גואל צדק בקרוב. בברכת "ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר" כן תהיה לנו".