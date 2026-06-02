סערה בעקבות אירועי המחאה הסוערים של הציבור החרדי: האגודה לזכויות האזרח שיגרה הערב (שלישי) פנייה דחופה ונוקבת אל מפכ"ל המשטרה רב ניצב דני לוי, ואל ממלא מקום היועץ המשפטי למשטרה, תת-ניצב תמר ליברטי, בדרישה לפתוח בתחקיר מיידי של התנהלות השוטרים בפיזור הפגנות החרדים ולחדד באופן נחרץ את הנהלים לכלל הדרגים.

באגודה מזהירים כי השימוש באמצעים לפיזור הפגנות (אלפ"א) נעשה בצורה מנוגדת לדין, המציבה סכנה ממשית לשלמות הגוף ואף לחיי אדם, ופוגעת קשות בחופש המחאה.

רימוני הלם מטווח אפס וגז פלפל לעיניים

במכתב, אותו ניסחה עו"ד עדן גלעד מהאגודה לזכויות האזרח, מובאים תיעודים ודיווחים קשים מתוך זירות ההפגנה במחוז ירושלים ובמחוז מרכז. בין היתר, נראו שוטרים כשהם מטילים רימוני הלם ישירות לעבר המפגינים.

עו"ד גלעד הדגישה כי בעקבות פניות קודמות של האגודה בנושא, הנוהל המשטרתי אף עודכן לאחרונה ונקבע בו במפורש כי אין להטיל רימוני הלם במרחק של פחות מ-5 מטרים ממפגינים - נוהל שלטענתם הופר אתמול ברגל גסה. בנוסף, התקבלו דיווחים על שוטרים שריססו גז פלפל ישירות לתוך עיניהם של השוהים במקום.

שימוש בקצף - בניגוד גמור לחוק החדש

סעיף מרכזי נוסף בפנייה נוגע להפעלת המכת"זיות (מכונות להתזת מים). באחת ההפגנות תועדה מכת"זית כשהיא מתיזה על המפגינים חומר קצף. באגודה מבהירים כי מדובר בבניגוד ישיר לתיקון חקיקה שנכנס לתוקף לפני פחות מחודש, אשר קובע רשמית כי יש להפעיל מכת"זית עם מים נקיים בלבד וללא שום תוספת חומר.

מעבר לשימוש בחומר האסור, תועדה המכת"זית כשהיא מבצעת התזה בכינון ישיר ממרחק מזערי ולעבר ראשי המפגינים. זאת, בניגוד מוחלט לנוהל המשטרתי הקיים, הקובע כי התזה ישירה שכזו מותרת אך ורק ממרחק של 20 מטרים לפחות, ובשום אופן לא לכיוון הראש.

באגודה לזכויות האזרח תובעים מהפיקוד הבכיר של המשטרה לא לעבור לסדר היום על הממצאים, לבצע בדק בית מקיף בקרב השוטרים שפעלו בשטח, ולהבטיח שאירועים מסוג זה לא ישנו.