כיכר השבת
בעקבות גל המעצרים

"אולטימטום אחרון": פרוש הציב איום מפורש על בימת הכנסת | צפו

תשעה ראשי רשויות חרדיות הודיעו על הפסקת שיתוף הפעולה עם המשטרה בעקבות מעצרי אברכים, ח"כ פרוש: "המשטרה הפכה לאויב של ציבור שלם" (בארץ)

3תגובות

ח"כ מאיר פרוש התייחס בנאום במליאת הכנסת למכתב הדרמטי ששיגר היום למפכ"ל יו"ר פורום הרשויות המקומיות רה"ע ביתר עילית מאיר רובינשטיין, בו הודיע על הפסקת שיתוף הפעולה של הרשויות החרדיות עם המשטרה בעקבות רדיפת לומדי התורה.

לדבריו, "היום, תשעה ראשי רשויות במדינת ישראל הציבו בפני המפקח הכללי של משטרת ישראל תמרור אדום בוהק. תמרור שבו יש אזהרה ברורה: אתה, מפכ"ל המשטרה, מוביל לאנרכיה. פורום ראשי הרשויות החרדיות, בראשות ראש העיר ביתר עילית, הרב מאיר רובינשטיין, שיגרו מכתב למפכ"ל ובו הם כותבים לו כי יבטלו בלית ברירה את כל שיתופי הפעולה עם המשטרה".

"זו אינה החלטה קלה, וראשי הרשויות מודעים היטב להשלכות הכבדות. אך כאשר המשטרה הפכה בפועל לזרוע ביצועית של היועמ"שית הידועה לשמצה, פקידה שהחליטה ללבות אש ולרמוס כל הסכמה מושכלת, אין לנו מנוס מלהשיב מלחמה שערה", הוסיף פרוש.

ח"כ מאיר פרוש (צילום: אורן בן חקון\פלאש 90)

לדבריו, "המציאות שבה שוטרי ישראל, במקום להילחם בפשיעה הגואה ברחובות, עסוקים בציד של – אברכים ובחורים שכל חטאם הוא לימוד תורה – היא מציאות מעוותת שאין לה מקום במדינה מתוקנת".

חבר הכנסת הוסיף והבהיר: "במדינה שנשלטת על ידי יהודים, המשטרה הפכה עצמה לאויב של ציבור שלם, בגלל שהוא לומד תורה, ציבור שמונה למעלה ממיליון נפש מעל גיל 18, ובכך היא מוחקת עשרות שנים של עבודה מתואמת, של שגרת חיים ושל אמון בסיסי שהיה נכס לכולנו. המסר שלנו היום למפכ"ל הוא חד וברור: האחריות על פירוק אופן ההתנהלות מונח אך ורק על כתפיך".

"יש כאן אולטימטום אחרון: אם המעצרים הללו לא יופסקו לאלתר, אם לא תחדלו מהרדיפה הזו שמובילה את המדינה לאנרכיה מוחלטת – לא נותיר לכם אחיזה בקהילות שלנו", סיכם פרוש, והוסיף: "הציבור החרדי לא ישתוק בזמן שרודפים את בניו, ולא יגיש דוחות למשטרה שאיבדה את האמון ואת הלגיטימיות שלה. מכובדי המפכ"ל, התעשתות היא החובה המיידית שלך. לפני שיהיה מאוחר מדי להחזיר את הגלגל לאחור".

גיוס חרדיםמאיר פרושביתר עליתגל מעצריםדני לוי

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (85%)

לא (15%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

3
מי שהולך נגד התורה. התורה תבזה אותו לשמצה
גולן
2
די‼️ תעשה לנו טובה... לא מאמינים לכם לשום מילה‼️ אבדתם אותנו.... נהיינו סאטמר (לא מאמין שאני כותב את זה)🤛
בחירות
1
מר פורוש מה עשית בכנסת במהלך הקדנציה? אלו שחוטפים את המכות מהשוטרים הם צריכים לשבת במקומך בכנסת
יצחק

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר