"כשלון היסטורי ליועמ"שית": בכנסת חוגגים את אישור המינוי

החלטת בית המשפט העליון לאשר באופן סופי את מינויו של האלוף רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד הבא, עוררה היום (שני) תגובות סוערות במערכת הפוליטית. בזמן שמימין ומשמאל קיימת תמיכה גורפת באישיותו ובכישוריו של גופמן, בקואליציה יצאו במתקפה חריפה לעברה של היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, שניהלה קו שהתנגד למינוי.

יו"ר ש"ס, אריה דרעי, תקף בחריפות את התנהלות מערך הייעוץ המשפטי לממשלה: "היועמ״שית האנרכיסטית נחלה בפרשה הזו כישלון היסטורי צורב בבג״ץ. אילו היה לה מעט כבוד עצמי היא היתה צריכה להתפטר היום. במשך חודשים היא ניהלה מסע פוליטי חסר מעצורים נגד לומדי התורה בניסיון להסיט את תשומת הלב מכישלונותיה. אבל התורה תתבע את עלבונה והיא תמשיך להתרסק".

לקריאה זו הצטרף גם ח"כ מאיר פרוש, שכינה את המהלכים "התנהלות נפשעת ומופקרת של עו"ד מיארה נגד מינוי לתפקיד ביטחוני כל כך רגיש, המחייבת אותה להתפטר באופן מיידי".

יו"ר הציונות הדתית ושר האוצר, בצלאל סמוטריץ', טען כי מדובר בשיטה מכוונת: "היועמ״שית מסכלת באופן מכוון ובלתי חוקי מינויים של ממשלת הימין שלא מוצאים חן בעיניה האישיות. אפילו בג״ץ לא מקבל את עמדתה פעם נוספת. גלי וחבורתה הובילו מסע הכפשה, השפלה ודמוניזיציה כנגד אלוף מעוטר בצה״ל, גיבור ישראל שחירף נפשו ואף נפצע בשבעה באוקטובר".

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, בירך את האלוף ושלח עקיצה לעבר המתנגדים: "מברך את ידידי, האלוף רומן גופמן, על מינויו הסופי. אחרי כל הניסיונות לעכב, העתירות והרעש מסביב, שרק הוכיחו שהאיש הנכון הגיע לתפקיד הנכון. רומן הוא לוחם, מפקד וציוני אמיתי". שר הכלכלה והתעשייה, ח"כ ניר ברקת, כינה את גופמן "גיבור ישראל" והוסיף: "לוחם שיצא מהבית ב-7.10, הסתער ונפצע קשה בקרב. אלה בדיוק אנשי התעוזה והאומץ שחייבים להוביל את מערכות הביטחון שלנו".

שר העלייה והקליטה, אופיר סופר, קשר בין ההחלטה לבין המהלכים המשפטיים שמקדמת הממשלה ברקע חוק התפזרות הכנסת: "התנהלות היועמ”שית מחפירה ובלתי מקצועית, מלווה אותנו מאז יומה הראשון של הממשלה. היום נצביע על חוק פיצול תפקיד היועמ”ש של ח”כ רוטמן. אין הוכחה טובה יותר לנחיצות החוק".

גם בקרב מפלגות האופוזיציה נרשמו ברכות חמות לראש הארגון הנכנס, לצד גיבוי להחלטת השופטים לדחות את העתירות.

יו"ר מפלגת ישראל ביתנו, ח"כ אביגדור ליברמן, מסר: "רומן גופמן הוא מינוי ראוי, ואני בטוח שהוא יהיה ראש מוסד מצוין. אני מברך את בג״ץ על החלטתם האמיצה והנכונה לדחות את העתירות נגדו".

חה"כ חילי טרופר העדיף להתמקד בהרגעת הרוחות סביב מינוי הבכיר: "אחרי ששופטי בית המשפט הכריעו שהמינוי של רומן גופמן נעשה כדין, יש להצטער על כך שמינוי כה חשוב הפך להתגוששות משפטית מיותרת. משבית המשפט פסק בעניין, נכון שכולנו נייחל להצלחתם של גופמן ואנשי 'המוסד' בהגנה על מדינת ישראל".