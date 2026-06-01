הארכיאולוגים המומים: מנהרה מסתורית התגלתה בירושלים 

המנהרה שהתגלתה בירושלים

ארכיאולוגים חשפו מנהרה עתיקה ומסתורית סמוך לקיבוץ רמת רחל בירושלים, לא הרחק מאתרים המזוהים עם ממלכת יהודה המקראית. המנהרה התגלתה במהלך חפירות מקדימות לקראת הקמת שכונת מגורים חדשה באזור.

לפי רשות העתיקות, אורכה של המנהרה החצובה בסלע כ-50 מטרים, גובהה כ-5 מטרים ורוחבה כ-3 מטרים. היא נמצאה מלאה בשכבות עפר שהצטברו במשך מאות ואולי אלפי שנים. ברשות ציינו כי "ברור שמי שחצב את המנהרה השקיע מאמץ עצום, תכנון קפדני ועמדו לרשותו היכולות והמשאבים הדרושים לביצוע המשימה". מנהלי החפירה סיון מזרחי וזינובי מצקביץ' סיפרו כי הגילוי הפתיע אותם. "חפרנו בשטח סלעי וחשוף יחסית, כשלפתע גילינו חלל קרסטי טבעי. להפתעתנו, ככל שהחפירה התקדמה, החלל התפתח למנהרה ארוכה. חלקים ממנה עדיין קרסו ולכן היא טרם חשפה את כל סודותיה", אמרו.

לדבריהם, "בדרך כלל יש לנו הסברים לתגליות שאנו חושפים, אך לעיתים, כמו במקרה הזה, אנו עומדים נדהמים ומשתאים".

בשלב זה לא נמצאו ממצאים המקשרים באופן ישיר את המנהרה לממלכת יהודה או לתקופת המקרא, וגם גילה המדויק עדיין אינו ידוע. החוקרים מעריכים כי ייתכן שנחצבה לצורך הגעה לשכבת סלע קירטון ששימשה לכריית אבני בנייה או לייצור סיד, אך מדגישים כי מטרתה המקורית עדיין אינה ברורה.

ארכיאולוג מחוז ירושלים ברשות העתיקות עמית ראם אמר כי התגלית "מצטרפת לרבות אחרות הנחשפות מדי יום ברחבי העיר", והוסיף: "העיר הזאת אינה מפסיקה להפתיע".