בשבוע שעבר נפגש משה פייגלין לשיחה עם בחורים מישיבת אורייתא שבירושלים - בשיחתו עם תלמידי הישיבה, הגדיר פייגלין את החרדים כ"מחוללי המנדטים הכי טובים.

הוא השווה את המגזר למנורת קסמים פוליטית: "החרדים הם כמו מנורת הקסמים של אלאדין. כל מי שרוצה להיבחר משפשף את המנורה הזו, מוציא את השד על החרדים ונבחר". לדבריו, הנוסחה להצלחה בבחירות בישראל היא פשוטה ואכזרית: "הכה בחרדים וזכית בבחירות".

פייגלין לא חסך בביקורת על שורה של פוליטיקאים מהעבר ומהווה שלטענתו רכבו על שנאת חרדים כדי לצבור כוח. הוא ציין כי זה היה הקמפיין של אהוד ברק ב-1999, של יאיר לפיד ב-2013, וזהו הקמפיין של בנט, יאיר גולן וכל השמאל כיום. הוא הזהיר את השומעים מפני הציניות שבמהלך: "מאחורי הקמפיין כבר יאיר גולן מכין את הקרקע לכך שהוא ילך עם החרדים בדיוק כמו הימין".

המשמעות, לפי פייגלין, היא שדבר לא ישתנה עבור המגזר מלבד עוצמת השנאה שתתעורר כלפיו בדרך לקלפי.

פייגלין טען כי הפוליטיקאים, כמו יאיר לפיד, משתמשים בכינויי גנאי כגון "פרזיטים" כדי להסית את הציבור, בזמן שהמדינה למעשה מתעשרת על גבם של החרדים.

הוא הסביר כי מאחר שהציבור החרדי הוא הצרכן הגדול ביותר של דיור חדש, הוא משלם את הנתח הגדול ביותר של המיסוי העקיף דרך מחירי הקרקעות המופקעים. בכך, החרדים הם אלו ש"משלמים את המשכורת של כל הקפלניסטים" ושל אותם פוליטיקאים שתוקפים אותם.

בניגוד לפוליטיקאים אחרים, פייגלין הצהיר בפני החרדים: "לא באתי לעשות עליהם עוד סיבוב פוליטי, אלא באתי כדי לפתור יחד איתם את הבעיה". הוא קרא להם להפסיק לראות בעצמם "מגזר בחסות" או "ילדים של המדינה" הממתינים לתקציבים, ולהתחיל לנהוג כבעלים: "צאו מהראש הזה שאתם חיים בחסות המדינה... אתם האמא והאבא של המדינה". לדבריו, רק שינוי תודעתי זה יפסיק את היכולת של פוליטיקאים לנצל את המגזר לצרכי מנדטים.