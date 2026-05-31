דרמה מורטת עצבים שהייתה עלולה להסתיים באסון כבד, התרחשה במהלך סוף השבוע האחרון בלב הכנרת, והסתיימה הודות לתושייה רבה ובנס גדול בחילוץ מרגש ובהצלת חיים.

הכל החל כאשר במוקד המשטרה התקבלה שיחת מצוקה מבוהלת במיוחד מאישה ששהתה על גבי סירה בלב הכנרת. בקול רועד הסבירה האישה למוקדנים כי בן זוגה, שהפליג עמה, נפל לפתע מהסירה אל המים העמוקים, ומאז נעלמו עקבותיו בלב הים, כשהיא נותרת חסרת אונים לבדה על כלי השייט.

עם קבלת הדיווח המדאיג במוקד, הוקפצו באופן מיידי שוטרי מערך השיטור הימי של מחוז צפון המוצבים בכנרת. השוטרים, המיומנים באירועים מסוג זה, זינקו אל כלי השייט המשטרתיים ופתחו במירוץ נגד הזמן ובסריקות נרחבות ברחבי הכנרת על פי נתוני המיקום המשוערים.

כעבור דקות ארוכות של חרדה, הצליחו השוטרים לאתר במרחק רב מהחוף את הסירה שעליה שהתה בת הזוג, ולא הרחק ממנה זיהו את הגבר כשהוא נאבק בגלים, תשוש לחלוטין ומנסה להחזיק את עצמו מעל המים.

צוות השוטרים פעל במקצועיות ובמהירות, התקרב אל הגבר בצורה בטוחה ומשך אותו מתוך המים הקרים אל סיפון הסירה המשטרתית, כשהוא בהכרה אך סובל מאפיסת כוחות קשה.

התיעוד שהופץ מהאירוע מציג את רגעי הדרמה והקלה העצומה; בסרטון נראים השוטרים כשהם מאתרים את הגבר במים, מושיטים לו ידיים ומחלצים אותו בתושייה. מיד לאחר מכן, מתעד הסרטון את רגע האיחוד המרגש והדומע בין בני הזוג על גבי הסירה, כאשר האישה פורצת בבכי, מחבקת את בן זוגה שחזר מבין הגלים, והשניים מתקשים להסתיר את התרגשותם ומודים שוב ושוב לשוטרים על הפעולה המהירה, המדויקת והנחושה שמנעה טרגדיה משפחתית קשה והובילה לסוף הטוב.