ראו אתכם: המשטרה מפרסמת תמונות נהגים שנתפסו עם טלפון ביד

נהגים רבים שהניחו כי הם נוהגים בחופשיות מבלי שאיש מבחין בהם, גילו היום (חמישי) כי הם תועדו. במסגרת מבצע אכיפה נרחב של סיירת האופנועים הארצית בדרום, נחשפו תיעודים של נהגים הבוחרים להסיט את מבטם מהכביש לטובת מסך הטלפון.

האכיפה, שהתבצעה באמצעים דיגיטליים וללא מפגש ישיר עם שוטר, אפשרה למשטרה לתעד את הנהגים בשעת מעשה, כשהם עסוקים בשליחת הודעות, שימוש באפליקציות או צילום תוך כדי תנועה, תוך "זלזול מופגן בסיכונים הבטיחותיים".

הערב פרסמה המשטרה מקבץ תמונות, בטשטוש פני הנהגים, כשהם נראים נוהגים בכביש ובמקביל עסוקים בטלפון הנייד שבידיהם.

במשטרת ישראל מדגישים כי מדובר בעבירה המהווה גורם מרכזי לתאונות דרכים קשות וקטלניות, שכן בזמן שהנהג מסיח דעתו מהכביש, הוא למעשה נוהג "בעיניים עצומות" ומאבד את ריכוזו, זמן התגובה ושליטתו על הרכב.

בהודעת המשטרה נכתב: "נהגים, זכרו! מבט של שניות בודדות אל מסך הטלפון עלול להסתיים באסון. הטלפון הנייד יכול לחכות. החיים לא. כל הודעה, שיחה או סרטון בזמן נהיגה מסכנים חיים. שמרו את העיניים על הדרך ואת הידיים על ההגה".

תיעוד זה מצטרף למאמצים הלאומיים במסגרת מבצע "מחויבים לחיים", תוכנית לאומית משולבת למאבק בקטל בדרכים בשיתוף הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, המשלבת כוחות אכיפה מוגברים וניידות תנועה נוספות הפועלות בכבישי הארץ. במשטרה מבהירים כי אגף התנועה ימשיך בפעילות אכיפה נחושה נגד עבירות היסח דעת, במטרה לשמור על ביטחון הציבור בדרכים ולבלום את הקטל בכבישים.