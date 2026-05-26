בושה: המדריך הגיע לבית הספר - וזה מה שהתגלה בתא השירותים

אירוע חמור התגלה היום (שלישי) בבית ספר בעיר נהריה, בצפון הארץ, כאשר שוטרי תחנת נהריה עצרו לחקירה תושב מרכז הארץ בן 34, בחשד שהתקין מצלמה נסתרת בתא שירותים בתוך כותלי המוסד החינוכי.

האירוע עורר סערה במוסד, ועם קבלת הדיווח הראשוני הוקפצו כוחות משטרה למקום.

מיד עם הגעתם של השוטרים לבית הספר, החלו בביצוע פעולות חקירה דחופות שכללו איסוף ממצאים וראיות שונות מהזירה. במהלך החקירה המהירה בשטח, הצליחו השוטרים להתחקות אחר זהותו של החשוד ועצרו אותו לחקירה בתחנת המשטרה.

התברר כי החשוד, תושב יפו, שהה במהלך שעות היום בבית הספר לצורך העברת הדרכה חיצונית. על פי החשד, הוא ניצל את הגישה שניתנה לו למתחם כדי לבצע את המעשה המיוחס לו והתקין את המצלמה הנסתרת בתא השירותים.

החשוד הועבר להמשך חקירה ממושכת בתחנת המשטרה בנהריה. החוקרים מנסים להבין כמה זמן פעלה המצלמה הנסתרת במקום, האם תיעדה תלמידים או אנשי צוות, והאם חומרים כלשהם הועברו או נשמרו ברשותו של החשוד.

בהתאם להתפתחויות ולממצאי החקירה, בכוונת המשטרה להביא מחר את החשוד לדיון בבית משפט השלום בקריות, שם תבקש הארכת מעצר רשמית על מנת לאפשר לחוקרים להשלים את הפעולות הנדרשות בתיק מבלי לחשוש משיבוש הליכי חקירה.

יצוין כי תופעת התיעוד החשאי במרחבים ציבוריים הולכת ומתרחבת בשנים האחרונות עם התפתחות הטכנולוגיה, כאשר מכשירי הקלטה הופכים לזעירים ונסתרים יותר. במקרה זה, החשד מתייחס להתקנה מכוונת של מצלמה במקום רגיש במיוחד - מוסד חינוכי שבו שוהים ילדים.

המשטרה קוראת לציבור לדווח על כל חשד לפעילות חשודה במוסדות חינוך ולהקפיד על ערנות במקומות ציבוריים. עדכונים נוספים בהמשך.