כיכר השבת
מותו נקבע בבית חולים

טרגדיה באשקלון: ילד בן 12 נפטר לאחר שנפל מגובה רב בבניין מגורים

הילד נפל מגובה רב בבניין מגורים ופונה במצב אנוש לבית החולים באשקלון, שם, שעה קלה נקבע מותו | המשטרה פתחה בחקירת נסיבות האירוע (חדשות בארץ)

זירת נפילה בבני ברק (צילום: איחוד הצלה)

טרגדיה קשה התרחשה הערב (שני) באשקלון, כאשר ילד בן 12 נפטר לאחר שנפל מגובה רב בבניין מגורים בעיר. הילד פונה במצב אנוש לבית החולים ברזילי, אך לאחר שעה קלה נקבע מותו.

במוקדי החירום התקבלה קריאה על ילד שנפל מגובה באשקלון. צוותי החירום שהוזעקו למקום מצאו את הילד במצב קשה ביותר, והחלו מיידית בפעולות החייאה.

פרמדיק מד"א דביר מלול, שהגיע לזירה, מסר: "ראינו את הילד שוכב על הרצפה כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה עם חבלות קשות מאוד בגופו, לאחר שנפל מגובה רב. הענקנו לו טיפול רפואי מתקדם ופינינו אותו לבית החולים כשמצבו קריטי ואנחנו נלחמים על חייו".

חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו לילד טיפול רפואי מתקדם ופינו אותו לבית החולים ברזילי במצב אנוש עם חבלה רב מערכתית, תוך כדי פעולות החייאה. למרות מאמצי הצוותים הרפואיים, כעבור שעה קלה נקבע מותו של הנער בבית החולים.

פתחה בחקירה

דוברות המשטרה מסרה כי לפני זמן קצר התקבל דיווח על קטין שנפל מגובה בבניין מגורים בעיר אשקלון. כוחות משטרה וצוותי רפואה הגיעו למקום, והקטין פונה לבית החולים במצב קשה, שם נקבע מותו.

שוטרי תחנת אשקלון פתחו בחקירת נסיבות האירוע. בשלב זה נבדקות הנסיבות המדויקות שהובילו לנפילה הקטלנית. עדכונים נוספים יימסרו בהמשך.

משטרהבני ברקנפילה מגובהאשקלוןנפילהמבצע שאגת הארי

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר