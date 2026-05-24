תיעוד דרמטי: חנק ותקף את בעלת חנות התכשיטים, אזרחים התערבו

אירוע שוד אלים ומפחיד, שהסתיים במעצר מהיר ובכתב אישום חמור, התרחש במרכז העיר ראשון לציון. תושב חולון בשנות השלושים לחייו נכנס לחנות תכשיטים מקומית כשהוא חובש קסדה לראשו, במטרה ברורה לשדוד את המקום. הנאשם ניגש ישירות לוויטרינת התצוגה והחל לקחת מתוכה תכשיטים יקרי ערך.

בעלת החנות, שהבחינה במתרחש, לא נרתעה, וניסתה בגופה למנוע ממנו לבצע את המזימה ולשדוד את מפעל חייה. בתגובה, השתמש השודד באלימות קשה, חנק אותה בחוזקה והטיח לעברה איומים קשים לפיהם אם לא תאפשר לו לקחת את התכשיטים, הוא ירצח אותה במקום.

זעקותיה של בעלת החנות המותקפת נשמעו היטב מחוץ לכותלי העסק, והסבו מיד את תשומת ליבם של עוברי האורח והאזרחים שהיו ברחוב באותה השעה. התיעוד שהופץ מהזירה חושף את רגעי הדרמה הבלתי נתפסים: בעלת החנות נראית כשהיא מוטלת על המדרכה מחוץ לפתח החנות, ככל הנראה לאחר המאבק הקשה והחניקה שחוותה, בעוד אזרחים מודאגים מתקהלים סביבה ומנסים להושיט לה עזרה ראשונה.

במקביל, התיעוד מציג את השודד כשהוא מנסה לעלות על האופנוע שלו שהוחנה בסמוך כדי להימלט מהזירה. אלא שבאותם רגעים הפגינו האזרחים במקום תושייה יוצאת דופן ואומץ לב, כאשר חסמו בגופם את נתיב הבריחה שלו והפריעו לו להניע את כלי הרכב.

מעשיהם של האזרחים אילצו את השודד לנטוש את האופנוע מאחור, והוא נראה בתיעוד כשהוא פותח בריצה מהירה ברחובות העיר בניסיון נואש למלט את עצמו רגלית, כשהוא עדיין נושא עימו את הקסדה בידו.

עם קבלת הדיווחים הבהולים במוקד 100 של המשטרה, הבינו בתחנת ראשון לציון של מרחב שפלה כי מדובר באירוע בעל פוטנציאל מסוכן, והקפיצו למקום כוחות גדולים. השוטרים פתחו באופן מיידי במצוד מהיר ורחב היקף ברחובות הסמוכים, תוך שימוש באמצעים שונים ובסריקות נרחבות על פי תיאורו של החשוד שנמלט.