נגד כיוון התנועה: מרדף דרמטי בירושלים הסתיים בהתנגשות | צפו

מרדף משטרתי דרמטי בירושלים הסתיים בתפיסת רכב גנוב מאשקלון | החשוד, בן 20 תושב השטחים, נעצר לאחר נהיגה נגד כיוון התנועה שהסתיימה בהתנגשות במעקה (בארץ)

תיעוד המרדף הדרמטי| צילום: צילום: דוברות המשטרה

מרדף משטרתי דרמטי התרחש הלילה ב לאחר שרכב שנגנב מאשקלון אותר כשהוא עושה את דרכו בכביש 1 לכיוון הבירה.

עם קבלת הדיווח החלו שוטרי תחנת לב הבירה בסריקות ברחבי העיר, עד שלבסוף זיהו את הרכב בכביש בגין.

לפי , הנהג הבחין בניידות שהחלו לרדוף אחריו וניסה להימלט בנהיגה פרועה, שכללה נסיעה נגד כיוון התנועה וסיכון נהגים נוספים בכביש. השוטרים המשיכו במרדף בזהירות עד שהרכב התנגש במעקה בטון ונעצר.

החשוד, בן 20 ותושב השטחים השוהה בישראל באופן בלתי חוקי, נעצר במקום והועבר לחקירה. בבית המשפט הוארך מעצרו עד ה-31 במאי.

במשטרה אמרו כי ימשיכו לפעול נגד גניבות רכב ועבירות רכוש תוך שימוש בכל האמצעים המבצעיים, במטרה לשמור על ביטחון הציבור ורכושו.

