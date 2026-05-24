בדרך לבית שמש: התיעוד מתא המטען של האוטובוס שסיבך את הבחור

נחשף במצלמת האבטחה של תא המטען באוטובוס - צילום: דוברות המשטרה נחשף במצלמת האבטחה של תא המטען באוטובוס | צילום: צילום: דוברות המשטרה 10 10 0:00 / 0:32

עוקץ רשת מתוחכם: לוחמי ובלשי משמר הגבול מתחנת מטה יהודה הצליחו לפענח בסוף השבוע האחרון פרשיית גניבה והונאה, שבמרכזה עומד קטין בן 17, תושב מרכז הארץ, החשוד כי גנב אופנוע חשמלי יקר ערך מתושב היישוב נווה מיכאל. על פי החשד, הנער תכנן את המעשה מראש לפרטי פרטים, תוך שהוא משתמש בזהות בדויה ברשתות החברתיות כדי להפיל בפח את הקורבן, ורק תושייה חקירתית מהירה של כוחות הביטחון מנעה את היעלמותו הסופית של האופנוע.

הפרשה החלה בשבוע שעבר, כאשר תושב נווה מיכאל ביקש למכור את האופנוע החשמלי שלו ופרסם על כך מודעה ברשתות החברתיות. זמן קצר לאחר מכן, יצר עמו קשר פרופיל פייסבוק שהתעניין ברכישת הכלי הדו-גלגלי. בין השניים התפתחה שיחת התכתבות ממושכת באפליקציית וואטסאפ, שהתאפיינה בלחץ מצידו של ה"קונה" המדומה. בהתכתבויות שנחשפו, נראה החשוד כמי שמנסה להאיץ במוכר וכותב לו משפטים כמו "איפה אתה?", "יש לך בדיוק 20 דקות להיות פה אם לא אני יוצא אלייך", ואף מוסיף נימת איום מרומזת: "חבל שזה יגיע לבעיות", ו"אם ברחת לי יש לי איתורן על הכלי". המוכר התמים, שחשב לתומו כי מדובר בקונה לגיטימי ואף לחוץ במיוחד, ניסה להרגיע את הרוחות, שלח מיקום וכתב "לא ברחתי". בסופו של דבר נקבעה פגישה בין השניים ביישוב נווה מיכאל לצורך השלמת העסקה.

( צילום: דוברות המשטרה )

כאשר הגיע החשוד למקום המפגש, הוא ביקש מבעל האופנוע לבצע "רכיבת מבחן" קצרה כדי לבחון את תקינותו של הכלי לפני התשלום. המוכר נעתר לבקשה, אולם ברגע שהקטין עלה על האופנוע החשמלי, הוא סחט את מצערת הגז ונמלט מהמקום במהירות, כשהוא מותיר את בעל הכלי המום וחסר אונים. מיד לאחר שהבין כי נפל קורבן למעשה עוקץ מתוכנן, מיהר הקורבן לדווח על כך לתחנת מג"ב מטה יהודה, שם הוקם צוות חקירה מיוחד שהחל לפעול במידי.

החוקרים החלו באיסוף מקיף של חומרים טכנולוגיים וסריקת מצלמות אבטחה ברחבי המועצה האזורית מטה יהודה ובצירים המובילים אליה. מניתוח מצלמות האבטחה, התגלה תיעוד דרמטי ויוצא דופן של מסלול הבריחה של הגנב. במצלמות האבטחה של אחד הרחובות, נראה החשוד כשהוא רוכב על האופנוע החשמלי הכחול-שחור, כשהוא לובש חולצה קצרה כהה ומכנס כהה, ופניו מטושטשות. הוא נראה מתמרן עם האופנוע ברחובות הסמוכים, עובר ליד כלי רכב חונים ומחפש דרך מילוט מבלי לעורר חשד.

אולם התיעוד המפתיע ביותר הגיע ממצלמות האבטחה הפנימיות של אוטובוס ציבורי שנסע באותו הזמן לכיוון העיר בית שמש. במצלמות האוטובוס נראה החשוד כשהוא עולה ומדבר עם הנהג, ולאחר מכן ניגש לתא המטען התחתון של האוטובוס.

בתיעוד מתא המטען, שנראה בלילה ובאמצעות פנסים, נראה החשוד כשהוא מתאמץ ומכניס את האופנוע החשמלי הגנוב כולו אל תוך בטן האוטובוס, סוגר את הדלת וממשיך בנסיעה כנוסע רגיל, מתוך מחשבה כי בדרך זו יצליח לחמוק ממחסומי המשטרה ומהחוקרים שיחפשו רוכב על אופנוע.

( צילום: דוברות המשטרה )

למרות ניסיון ההסוואה המתוחכם, האמצעים הטכנולוגיים המתקדמים שהפעילו לוחמי מג"ב, לצד הצלבת נתוני המדיה והרשתות החברתיות, הובלו לפריצת דרך משמעותית. בתוך זמן קצר הצליחו החוקרים לקלף את שכבות ההגנה הדיגיטליות של הפרופיל המזויף ולחשוף את זהותו האמיתית של החשוד – קטין בן 17 בלבד המתגורר באחד מיישובי מרכז הארץ.

עם גיבוש התשתית הראייתית, פנו חוקרי מג"ב לבית המשפט והוציאו צו חיפוש ומעצר לביתו של הנער. במהלך סוף השבוע האחרון, פשטו בלשי מג"ב מתחנת מטה יהודה על בית משפחתו במרכז הארץ. עם הגעתם, התברר כי החשוד אינו נמצא בבית. הבלשים לא ויתרו ופתחו בסריקות נרחבות ורגליות בכל האזור הסובב את היישוב. במהלך הסריקות בשטחים הפתוחים ובשדות הסמוכים, הבחינו הבלשים בנער כשהוא רוכב להנאתו בשטח הפתוח – בדיוק על אותו אופנוע חשמלי כחול שנגנב ימים ספורים קודם לכן מנווה מיכאל.

הבלשים הפתיעו את החשוד, עצרו אותו במקום והחרימו את האופנוע. במקביל, בחיפוש מדוקדק שנערך בתוך ביתו, נתפסו ממצאים נוספים ומכשירים סלולריים שקשרו אותו באופן ישיר לביצוע העוקץ והגניבה. החשוד הועבר לחקירה אינטנסיבית בתחנת מטה יהודה, שם הוא נחקר תחת אזהרה בגין קבלת דבר במרמה, גניבה והונאה. בסיומה של הפעילות, התקשרו השוטרים לבעל האופנוע ובישרו לו כי הכלי שלו נמצא בריא ושלם. האופנוע הובא לתחנה והוחזר באופן רשמי לבעליו, שהודה מקרב לב ללוחמי מג"ב על הפעילות המהירה והנחושה שהצילה את רכושו.