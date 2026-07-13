האחות רוקנה מיליון ש"ח מחשבון האם – בית המשפט לא נשאר חייב

סכסוך משפחתי מטלטל הגיע השבוע לפתחו של בית המשפט לענייני משפחה בירושלים, כאשר בת גילתה כי אחותה העבירה מיליון שקלים מחשבון בנק משותף של אמם המנוחה לחשבונה הפרטי. מה שהחל כירושה שווה בין שתי אחיות, הפך במהירות לזירת קרב משפטית כואבת.

השופטת אורית אביגיל יהלומי הכריעה לטובת הבת והורתה לבנקים לחשוף את מלוא המידע הבנקאי. האחות שביצעה את ההעברות חויבה לשלם הוצאות משפט בסך 5,000 שקלים, לאחר שהתנגדה בעקשנות למסירת המידע.

מיליון שקלים נעלמו מהחשבון

הכל החל כאשר אחת הבנות גילתה מסמך מטלטל: מיליון שקלים הועברו מהחשבון המשותף של האם והאחות לחשבונה הפרטי של האחרונה. לטענת הבת, לא מדובר היה באירוע בודד – לאחר פטירת האם, המשיכה האחות למשוך כספים נוספים בהיקפים של עשרות אלפי שקלים, כשהיא מתייגת אותם כ"מתנות" או כ"הוצאות שוטפות".

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הבנקים, מצידם, סירבו לחשוף את המידע המלא ללא צו שיפוטי, מה שדחף את הבת לנקוט בהליך משפטי נחוש. היא ביקשה לקבל את כל דפי החשבון, היתרות, מסמכי הסגירה והתכתובות – כל מידע שיאפשר לה לברר את היקף העיזבון האמיתי.

מנגד, האחות ניסתה להדוף את הטענות וכינתה את בקשת אחותה "מסע דיג" חסר בסיס. לטענתה, הכסף הועבר אליה בהוראת האם ובאישורה המלא, ולכן אין כל צורך במסירת מידע בנקאי מפורט.

השופטת: "יורש נכנס בנעלי המנוח"

אולם, השופטת אורית אביגיל יהלומי לא קנתה את ההסברים. בהחלטה חדה וברורה, קבעה כי יורש נכנס בנעלי המנוח וזכאי לקבל מידע בנקאי קריטי לבירור היקף העיזבון. השופטת הבהירה כי גם קיומו של חשבון משותף אינו מהווה חסימה לזכות העיון, במיוחד כאשר עולות טענות ממשיות על העברות כספים שנועדו להדיר יורש אחר.

"המידע הבנקאי חיוני לבירור זכויות היורשים", ציינה השופטת בפסק דינה. "כאשר קיים חשד סביר להעברות כספים בלתי מוסברות, זכותו של היורש לקבל את המידע המלא כדי לבחון את טענותיו".

הבנקים יחשפו את כל המידע

בפסק הדין, הורתה השופטת לבנק יהב ולבנק הפועלים למסור לבת את מלוא המידע – דפי חשבון, יתרות, מסמכי סגירה ותכתובות – ממועד פטירת האב ועד לסגירת החשבונות. כתוצאה מההתנגדות העיקשת למסירת המידע, חויבה האחות לשלם לאחותה הוצאות משפט בסך 5,000 שקלים.

פסק הדין מצטרף לשורה של מקרים דומים בהם בתי המשפט מכריעים בסכסוכי ירושה מורכבים. רק לאחרונה דחה בית המשפט לענייני משפחה באשדוד את תביעת אלמנה שניסתה לתבוע חלק מעיזבון בעלה, לאחר שהתברר כי המנוח ערך צוואה מפורשת שהדירה אותה מכל רכוש.

כעת, נותר לראות מה יחשפו הדפים שייצאו מהכספות הבנקאיות. המידע שיימסר עשוי לשפוך אור על היקף ההעברות הכספיות ולאפשר לבת לבחון את זכויותיה בעיזבון. המקרה ממחיש בבירור את החשיבות של שמירה על שקיפות בניהול כספי הורים מבוגרים, ואת הסיבוכים המשפטיים שעלולים להתעורר כאשר קיים חשד להעברות כספים בלתי מוסברות.