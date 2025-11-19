ילדיו של המנוח טענו כי צוואתו לא תקפה בין היתר משום שהיה חולה ועיוור. השופטת איילת גולן תבורי ציינה כי הילדים ניסו לשלול את חופש הציווי של אביהם באורח פסול, ואישרה את הצוואה שהורישה את רכושו לאחותו (משפט)
ב-2008 נפטר תושב הצפון והבית במושב בו התגורר עם אשתו עבר לבעלותה המלאה. באחרונה דחה השופט אסף זגורי תביעה שהגישו נגדה אחייניו של האיש בה טענו שעל פי צו הירושה הם זכאים לחלק מהשטח שסביב הבית ועל האלמנה לרכוש אותו מהם תמורת 600,000 שקל (משפט)
מזה כשלוש שנים מתנהל בבתי המשפט סכסוך בין ארבע אחיות בנוגע לפירוק השיתוף בנכס שירשו מאביהן. השופט סארי ג'יוסי קיבל באחרונה ערעור שהגישה אחת מהן וקבע שיש להביא בחשבון הצעה גבוהה יותר שהתקבלה, אף שהוגשה בחריגה מלוח הזמנים (משפט)
בתביעה שהוגשה לפני כשש שנים ביקשה האם להצהיר שהיא בעלת חצי מהזכויות בדירות בהן גרים שניים מילדיה אותן ירשו מאביהם. השופטת קבעה שאמנם במקור הדירות היו שייכות גם לה אך שתיקתה במשך השנים הצביעה על "השלמה והסכמה" (משפט)
בתביעה ממאי 2010 הבעל ביקש לחייב את אשתו בגט בטענה שרימתה אותו ובזבזה את כל כספו. הדיינים מתחו ביקורת את החלטתו לנטוש אותה ללא כל הידברות אך נענו לבקשה בסופו של דבר לאחר שהתרשמו ששני הצדדים מאסו אחד בשני (משפט)