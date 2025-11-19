עורך דין בן 43, תושב דיר אל-אסד, המועצה המקומית הערבית בצפון הארץ, נעצר היום (רביעי) בחשד לדריסת גבר כבן 49 בגלל סכסוך משפחתי. מעצרו הוארך בבית המשפט.

האירוע החמור התרחש היום בשעות הבוקר. במוקד 100 של משטרת ישראל התקבל דיווח על חשש לחיי אדם בכפר דיר אל-אסד, לאחר שנפגע מרכב.

כוחות משטרה שהוזעקו למקום איתרו את הפצוע, גבר בן 49, תושב המקום, כשהוא פצוע כתוצאה מדריסה. הקורבן קיבל טיפול רפואי ראשוני ופונה במצב בינוני למרכז הרפואי "לגליל" בנהריה.

מחקירה ראשונית עלה כי אתמול התפתח עימות בין הקורבן לבין עורך הדין החשוד על רקע סכסוך משפחתי. הבוקר הגיע עורך הדין אל סמוך לביתו של הקורבן, ביקש שייצא מהבית - ואז על פי החשד דרס אותו ונמלט מהמקום.

בפעילות מהירה של שוטרי מחוז צפון, אותר עורך הדין החשוד ונעצר. הרכב בו בוצעה הדריסה על פי החשד נתפס והועבר לבדיקת בוחני תאונות הדרכים של מחוז צפון.

לאחר פעולות חקירה ראשוניות, הובא החשוד לדיון בבית משפט השלום בעכו, אשר האריך כאמור את מעצרו עד ליום ראשון הקרוב.

בתוך כך, היום נעצרו בידי משטרת ישראל גם שני פלסטינים צעירים בני 15 ו-16, שוהים בלתי חוקיים, לאחר שהיו מעורבים בגניבת כלי רכב בבית שמש ובירושלים. הם נתפסו כשברשותם כיפה שחורה.

מדובר בשני מקרים שונים. האחד המקרים המשטרה השלימה חקירה נגד קטין בן 15 מקלקיליה, החשוד במעורבות בשורה ארוכה של גניבות כלי רכב מירושלים ובית שמש. לאחר דיווח על רכב גנוב, שוטרי תחנת בית שמש איתרו את הרכב שננהג בפרעות ובניגוד לכיוון התנועה.

במהלך המרדף החשוד פגע בניידות, אך נעצר. ברכב נמצאו כלי פריצה, מחשב רכב, מפתחות וכיפה לבנה. החקירה העלתה כי היה מעורב בשישה מקרים נוספים, והוגשה נגדו הצהרת תובע.

במקרה נוסף, התקבל דיווח על רכב גנוב מאזור ירושלים. כוחות המשטרה אותרו אותו סמוך לכיכר חיזמא. החשוד, קטין בן 16 מאיו״ש ללא אישורי כניסה לישראל, ניסה להימלט רגלית אך נעצר. ברשותו נמצאה כיפה שחורה, ונקבע כי נהג ללא רישיון תוך סיכון חמור למשתמשי הדרך.

עם סיום החקירות וגיבוש תשתית ראייתית הוגש כתב אישום נגד הקטין בן ה־16, בעוד מעצרו של הקטין בן ה־15 הוארך עד 23.11 לקראת הגשת כתב אישום נוסף.

"משטרת ישראל תמשיך לפעול בנחישות ובאפס סובלנות נגד עברייני הרכוש הפועלים בשטחי ירושלים והסביבה, לרבות שוהים בלתי חוקיים. נמשיך לסכל גניבות כלי רכב ולמצות את הדין עם כל מי שיבחר לסכן את ביטחון ציבור משתמשי הדרך", נמסר מהמשטרה.