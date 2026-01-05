נחשף: זה מה שגיבור המלחמה עשה לפני פטירתו קורעת הלב השבוע

איתמר עם הרב ברדוגו ( צילום: יוסף גרינוולד )

בכולל "תפארת זקנים" לוי יצחק לבני הגיל השלישי ביישוב אופקים בדרום הארץ נפרדים מגיבור השבעה באוקטובר, השוטר רנ"ג איתמר אלוס ז"ל, שהלך בעולמו בדמי ימיו בשבת האחרונה בעקבות סיבות רפואיות.

אלוס נמנה בתקופה האחרונה לחייו עם לומדי הכולל. "איתמר היה אדם של ערכים ואחריות, שפעל באכפתיות עמוקה למען עולם התורה ובני הגיל השלישי", ספד לו השבוע ראש הכולל ושליח חב"ד בשכונה הרב מנחם ברדוגו. "הוא היה לוחם בשני העולמות – בשטח וברוח", אמר ברדוגו. "הלהט שבו נלחם על הבית בשמחת תורה תשפ"ג היה אותו להט שבו דחף לחיזוק הקהילה והוספת אור במקום שבו ניסו לעשות חושך". לא מכבר, בסרטון שצולם עבור משתתפי הכוללים ברחבי הארץ, שיתף אלוס בסיפורו האישי. הוא סיפר על קרבות הבלימה ההירואיים שניהל, ללא מיגון ותחת אש כבדה, באותו יום שלא יישכח.

אילוס עם לומדי הכולל ( צילום: הרב מנחם מענדל ברדוגו )

​"באותו יום ניצלתי שש פעמים ממוות", סיפר איתמר בכנות וברגש בסרט. "הכדורים עברו סנטימטרים מהראש שלי, ראיתי את הסוף מול העיניים, אבל יצאתי חי".

אלוס דיבר על חשיבות לימוד התורה כמקור כוח נפשי: "האנשים שמגיעים לכאן, זה נותן להם כוח נפשי ומעורר בהם את ההתחדשות של הכוחות והאמונה". הוא ראה בכולל כלי טיפולי וקהילתי ממדרגה ראשונה, שעוזר לאנשים להתמודד עם פוסט-טראומה ולמצוא שמחה גם לאחר הטרגדיה הקשה.

מפכ״ל המשטרה, רב-ניצב דני לוי ספד לו בסוף השבוע: “משטרת ישראל מרכינה ראש ומשתתפת בצערה הכבד של משפחת אלוס. איתמר ז״ל היה סמל לאומץ לב, לערכים ולחתירה למגע, דמות מופת לשוטר ולמשרת ציבור”.