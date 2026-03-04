כיכר השבת
אחרי חיסול חמינאי

"שימו לב, קיים סיכון": הודעת האזהרה שקיבלו אלפי שלוחי חב"ד בעולם

בעקבות העלייה המשמעותית ברמת האיום על הקהילות היהודיות בעולם, לאחר מתקפת המנע באיראן, הקהילות היהודיות קיבלו המלצות ואזהרות ממוקד החירום והביטחון של חב"ד CWA (יהדות בעולם)

שלוחי חב"ד (צילום: צילום: ברוך עזאגווי)

נוקטים זהירות. דריכות שיא בקהילות היהודיות ברחבי העולם בעקבות המלחמה הנמשכת ב ולאחר חיסולו של המנהיג האיראני עלי חמינאי. רמת האיומים עלתה משמעותית ובקהילות נערכים בהתאם.

"לאיראנים ברחבי העולם יש עכשיו מוטיבציה גבוהה מאוד לפעול לתגובה ולפגיעה ביעדים ישראליים ויהודיים", כתבו במוקד החירום והביטחון של חב"ד CWA במכתב מיוחד ל ולרבני קהילות, "קיים סיכון ממשי לניסיונות פגיעה באנשי קהילות יהודיות.

"כל זה בנוסף לכך שאנו נמצאים כעת בתקופת 'רמדאן' ובסמיכות לחג הפורים, ששניהם להבדיל יוצרים התכנסויות גדולות".

המוקד מפרסם שורת הנחיות והמלצות: "אנו קוראים לכם לשים דגש על ערנות מוגברת לכל פעילות חריגה או חשודה בסביבתכם, ולדווח עליה בהקדם לאחראי הביטחון האזורי או לכוחות המשטרה המקומיים.

"דריכות מוגברת ונוכחות משטרתית: יש לפנות לרשויות המקומיות ולבקש מהם תגבור נוכחות של שוטרים בסביבות המוסדות והפעילויות שלכם.

"אבטחת אירועים: אירוע שיתקיים במיקום חוץ, שלא ניתן לאבטחו באופן מלא (אבטחה על ידי שוטרים מקומיים או מאבטחים חמושים), יש להעבירו למקום סגור ומאובטח".

במוקד התייחסו גם לאירועי פורים שנערכו אתמול. "אם אין לכם יכולת ליישם את אחת מהאפשרויות הנ"ל", נכתב, "יש לשקול את ביטול האירוע, שכן 'ונשמרתם מאוד לנפשותיכם'".

עוד נכתב: "בימים הקרובים, מומלץ להפחית יציאות שאינן חיוניות. בכל אירוע חריג, עדכנו בהקדם את אחראי הבטחון באזורכם או את המשטרה המקומית".

