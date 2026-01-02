כיכר השבת
אשה נפלה לתוך פח מוטמן - וחולצה על ידי יחידה מיוחדת

האירוע התרחש בשעות הבוקר המוקדמות ברחוב סמטת שבזי בעיר באר שבע • לוחמי האש פעלו עם ציוד ייעודי וחילצו את האישה כשהיא בהכרה (חדשות)

(צילום: דוברות כבאות והצלה לישראל | מחוז דרום)

אישה חולצה הבוקר (שישי) מבור של פח אשפה תת־קרקעי בעיר באר שבע, לאחר שנפלה לתוכו מסיבה שטרם התבררה.

בשעה 05:18 התקבל דיווח במוקד 102 של כבאות והצלה לישראל על אישה שנפלה לבור של פח מוטמן ברחוב סמטת שבזי. צוותי תחנת באר שבע, ובהם יחידת היל״מ – היחידה לחילוצים מיוחדים, הוזעקו למקום ופעלו במהירות.

לוחמי האש אבטחו את הזירה, יצרו גישה בטוחה לבור וביצעו פעולות חילוץ באמצעות ציוד ייעודי. לאחר מאמצים, חולצה האישה כשהיא בהכרה והועברה להמשך טיפול רפואי.

בכבאות והצלה לישראל שבים ומדגישים את הצורך בזהירות בסביבת מתקני אשפה תת-קרקעיים, וקוראים לציבור לדווח למוקד 102 על כל מפגע העלול לסכן חיי אדם.

