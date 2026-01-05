כיכר השבת
הקרב על הלשכה

העימות שאחרי ההרחקה: המהלך הנועז של יונתן אוריך והפאניקה במשטרה

סנגוריו של יונתן אוריך טוענים כי תנאי ההרחקה פקעו – והוא בדרך חזרה ללשכת נתניהו. מנגד, המשטרה מודה בטעות "טכנית" אך דורשת לעצור את המהלך בדקה ה-90 | האם החשוד במגע עם סוכן זר והלבנת הון יחזור לזירת הפעילות החשודה, לכאורה?  (בארץ, חוק ומשפט)

יונתן אוריך (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)

פרשת ההדלפות בלשכת ראש הממשלה מגיעה לנקודת רתיחה משפטית. סנגוריו של יונתן אוריך, עורכי הדין עמית חדד ונעה מילשטיין (המייצגים גם את נתניהו בתיקי האלפים), הצהירו היום (שני) כי תנאי ההרחקה של אוריך מראש הממשלה פקעו באופן סופי – וכי הוא מתכוון לשוב לפעילות מלאה לצידו.

המחדל של והסירוב של השופט במרכז הדרמה עומדת בקשת המשטרה להאריך את הרחקתו של אוריך ב-60 ימים נוספים. אלא שעל פי הפרסומים, השופט מנחם מזרחי סירב להאריך את התנאים במעמד צד אחד. הסיבה? חלוף הזמן. בעוד שהחוק מתיר הגבלות עד 180 יום, מאז מעצרו של אוריך חלפו כבר 250 ימים. המשטרה, מצדה, נאלצה להודות כי הגשת הבקשה שעות ספורות לפני הפקיעה הייתה שגויה, אך כינתה זאת "פגם בר ריפוי".

תגובת המשטרה לבית המשפט הייתה חריפה וחסרת תקדים. בעקבות הצהרת סנגוריו של אוריך, טענו במשטרה כי יש לעצור את חזרתו ללשכת ראש הממשלה, אותה הגדירו כ"זירת ביצוע העבירות". נזכיר כי אוריך חשוד בעבירות חמורות של מגע עם סוכן זר, שוחד, מרמה, והעברת ידיעה סודית.

השופט מזרחי (צילום: יונתן סינדל / פלאש 90)

השופט מזרחי כבר הביע בעבר ספקות לגבי עוצמת הראיות נגד אוריך. בדיון שנערך בספטמבר כתב מזרחי כי עיון במסמכים מלמד שמשטרת ישראל סברה בתחילה שאין כלל עבירה פלילית ושאין זיהוי לעבירת ביטחון. למרות זאת, החקירה נמשכה ואף הועברה לאחרונה לפרקליטות – צעד המעיד על סיומה הרשמי, אם כי השלמות חקירה עדיין עומדות על הפרק.

בינתיים, הכדור חוזר לבית המשפט, האם הסמכות החוקית להגבלת חירותו של אוריך אכן מוצתה, או שמא המשטרה תצליח לבלום את חזרתו למעגל הקרוב ביותר של ראש הממשלה?

