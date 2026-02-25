המשטרה נגד בג"ץ? קצין העלה סרטון שעורר סערה 

סרטון הסברה שפרסמה המשטרה שנועד להציג את חובת ההזדהות מול שוטר עורר סערה, לאחר שהציג מידע שסתר את פסיקת בג"ץ. כך פורסם הערב ב'ווינט'.

קצין משטרה, פקד נמרוד לבל נחום, נראה בסרטון כשהוא מסביר כי שוטר רשאי לדרוש מאדם להזדהות כחלק מ"בדיקה שגרתית". לדבריו, "מכירים את הרגע ששוטר מבקש מכם תעודת זהות? ברוב המקרים בקשה לתעודה היא בסך הכול חלק מבדיקה שגרתית שנועדה לברר זהות, לוודא הקשר או לחבר את הפאזל לאירוע שקרה בשטח שבו אתם נמצאים".

"האם אתם יכולים לסרב להזדהות? באופן עקרוני לא", הוסיף הקצין. לדבריו, "כאשר שוטר מבקש מכם להזדהות קיימת חובה למסור לו את הפרטים שלכם. בקשה לתעודת זהות לא אומרת שאתם חשודים או אשמים".

דברי הקצין עומדים בניגוד לפסק הדין של בג"ץ מדצמבר האחרון, אשר קבע כי אין לדרוש תעודת זהות ללא חשד סביר או עילה חוקית ברורה.

בעקבות פרסום הסרטון, נשלחה תלונה על-ידי האגודה לזכויות האזרח בדרישה להבהיר את הטעות. הסרטון עצמו הוסר הערב (רביעי).

מהמשטרה נמסר בתגובה: "בעקבות הפניות שהועברו למשטרה ולאחר בדיקה נמצא כי הטענות שהועלו מוצדקות, ולפיכך הוחלט להסיר את הסרטון ולתחקר את הסוגיה. אנו מודים על הסבת תשומת הלב".