ננעלו בחדר השינה

צפו: התחזו לשוטרים ותקפו באלימות את בעל הדירה ואשתו

כתב אישום חמור הוגש נגד תושב הרצליה שהתחזה לשוטר יחד עם חשודים נוספים, הציג צו חיפוש מזויף ושדד סוחר זהב בביתו בראשון לציון | בשלב מסוים התעורר חשדו של בעל הדירה, ואז תקפו החשודים אותו ואת אשתו באלימות קשה (בארץ)

החשודים במהלך התקרית
החשודים במהלך התקרית| צילום: צילום: דוברות המשטרה
החשודים במהלך התקרית (צילום: דוברות המשטרה)

כתב אישום חמור הוגש נגד תושב הרצליה, החשוד כי התחזה לשוטר, הציג צו חיפוש מזויף ושדד סוחר זהב בביתו בראשון לציון.

על פי הודעת , בחודש הקודם הגיעה חוליית שודדים לדירה בעיר, כשהם מחופשים לשוטרים. החשודים הציגו בפני בני הזוג, אזרחים ותיקים העוסקים בסחר זהב ותכשיטים, צו חיפוש מזויף מבית משפט, ונכנסה למקום במצג שווא של חיפוש משטרתי.

בשלב מסוים התעורר חשדו של בעל הדירה, ואז תקפו החשודים אותו ואת אשתו באלימות קשה. השניים ננעלו בחדר השינה, ולאחר מאבק ממושך מול הקורבן נמלטו השודדים מהמקום.

מיד עם קבלת הדיווח פתחו שוטרי תחנת ראשון לציון ממרחב שפלה בחקירה ובמצוד אחר המעורבים. תוך שעות נעצר החשוד המרכזי, שעל פי החשד הוביל את השוד, ונתפס ציוד ששימש לביצוע העבירה.

לאחר פעולות חקירה ממושכות הוגש נגדו כתב אישום בגין שוד בנסיבות מחמירות והתחזות לעובד ציבור. במשטרה ציינו כי המצוד אחר חברי החוליה הנוספים נמשך. במקביל להגשת כתב האישום ביקשה המדינה לחלט את רכבו של הנאשם, בשווי מוערך של כ־128 אלף שקלים, שלפי החשד שימש לביצוע העבירות.

