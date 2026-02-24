האלימות בחברה הערבית: כתב אישום הוגש היום (שלישי), בתום חקירה מאומצת של שוטרי תחנת שלם במשטרת ירושלים - כנגד שני אחים ממזרח ירושלים.

מדובר בשני אחים בגילי 38 ו-40, שנחשדו בתקיפה של אב ובנו - בעקבות סכסוך וויכוח על מקום חניית רכב בבירה.

מממצאי החקירה עולה כי הויכוח על החנייה הסלים במהירות לאירוע אלים. על פי החשד, אחד הנאשמים דקר את הקורבן.

במקביל, אחיו של הנאשם תקף את בנו של הקורבן באמצעות מקל עץ גדול - תוך שהוא חובט בפניו בעוצמה וגורם לו לחבלות קשות.