תיעוד סוער

משטח עץ נזרק: הויכוח על חנייה בירושלים הסלים למהומה אלימה במיוחד

כתב אישום הוגש בתום חקירה נגד שני אחים ממזרח ירושלים שדקרו אב ופצעו קשות את בנו - לאחר ויכוח על חנייה. בנוסף הוגשה בקשה למעצרם עד תום ההליכים | תיעוד סוער מרגעי האירוע החריג (בארץ)

| צילום: צילום: דוברות המשטרה
(צילום: דוברות המשטרה)

האלימות בחברה הערבית: כתב אישום הוגש היום (שלישי), בתום חקירה מאומצת של שוטרי תחנת שלם במשטרת ירושלים - כנגד שני אחים ממזרח ירושלים.

מדובר בשני אחים בגילי 38 ו-40, שנחשדו בתקיפה של אב ובנו - בעקבות סכסוך וויכוח על מקום חניית רכב בבירה.

מממצאי החקירה עולה כי הויכוח על החנייה הסלים במהירות לאירוע אלים. על פי החשד, אחד הנאשמים דקר את הקורבן.

במקביל, אחיו של הנאשם תקף את בנו של הקורבן באמצעות מקל עץ גדול - תוך שהוא חובט בפניו בעוצמה וגורם לו לחבלות קשות.

(צילום: דוברות המשטרה)

בתיעוד ממצלמות אבטחה מרגעי האלימות, נראית המהומה במגרש החנייה, כאשר אחד המעורבים אף מרים משטח עץ במטרה לחבוט עמו.

עם סיום גיבוש התשתית הראייתית, הוגש היום כאמור כתב אישום ובקשה למעצר עד תום ההליכים בבית המשפט המחוזי בירושלים.

1
כבר אמרה התורה "והוא יהיה פרא אדם"
רועי אהוב

