אירוע אלים וחמור

רגעי אימה בבניין המגורים: קשישה הותקפה ונחנקה בביתה, הצעירים התפרעו

שני חשודים, קטין ובגיר, נעצרו בידי שוטרי תחנת אשדוד לאחר שתקפו קשישה בביתה בעיר הדרומית וגנבו ממנה כשבעת אלפים שקלים | הוגשו כתב אישום ובקשת מעצר עד תום ההליכים (משטרה)

אילוסטרציה (צילום: דוברות המשטרה)

כתבי אישום הוגשו בתום חקירה שנוהלה בתחנת אשדוד ב, נגד שני חשודים קטין ובגיר, תושבי העיר הדרומית - בגין עבירות חמורות של פריצה לדירה, גניבה, איומים ותקיפה.

על פי כתב האישום, דני הנאשמים לבניין מגורים באשדוד, פרצו לדירתה של קשישה במקום תוך שימוש בכוח, תקפו אותה, חנקו אותה ואיימו עליה.

לאחר מכן גנבו ממנה סכום כסף מזומן בסך של כשבעת אלפים שקלים ונמלטו מהמקום.

המשטרה מסרה היום (ראשון) כי עם קבלת הדיווח פתחו שוטרי תחנת אשדוד בחקירה מיידית, ביצעו פעולות מודיעיניות וחקירתיות מהירות, הצליחו להתחקות אחר זהות החשודים ולעצור אותם.

החשודים בתקיפה (צילום: דוברות המשטרה)

בהמשך הגישה יחידת תביעות במשטרה כתב אישום ובקשה למעצר עד תום ההליכים כנגד החשודים.

"מדובר באירוע חמור של אלימות קשה כלפי קשישה חסרת ישע בתוך ביתה", מסר סנ״צ רונן עמרם, מפקד תחנת אשדוד.

"שוטרי התחנה פעלו במהירות ובנחישות, תוך שימוש באמצעים מודיעיניים וחקירתיים, עד למעצר החשודים והבאתם לדין. נמשיך לפעול באפס סובלנות נגד עבריינים הפוגעים באזרחים, ובפרט באוכלוסיות החלשות".

מהמשטרה נמסר: "המשטרה תמשיך לפעול בנחישות להגנה על האוכלוסייה המבוגרת ולמאבק בעבירות רכוש ואלימות, במטרה להבטיח את ביטחון הציבור ולמצות את הדין עם עבריינים".

