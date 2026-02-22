כתבי אישום הוגשו בתום חקירה שנוהלה בתחנת אשדוד במשטרת ישראל, נגד שני חשודים קטין ובגיר, תושבי העיר הדרומית - בגין עבירות חמורות של פריצה לדירה, גניבה, איומים ותקיפה.

על פי כתב האישום, דני הנאשמים לבניין מגורים באשדוד, פרצו לדירתה של קשישה במקום תוך שימוש בכוח, תקפו אותה, חנקו אותה ואיימו עליה.

לאחר מכן גנבו ממנה סכום כסף מזומן בסך של כשבעת אלפים שקלים ונמלטו מהמקום.

המשטרה מסרה היום (ראשון) כי עם קבלת הדיווח פתחו שוטרי תחנת אשדוד בחקירה מיידית, ביצעו פעולות מודיעיניות וחקירתיות מהירות, הצליחו להתחקות אחר זהות החשודים ולעצור אותם.