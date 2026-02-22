כתבי אישום הוגשו בפרשת סחיטה חמורה באשדוד שבדרום הארץ. במסגרת הפרשה, שפרטיה נחשפו היום (ראשון) נעצרו שלושה קטינים בחשד לסחיטה ואיומים ושוד. הם נעצרו בזמן אמת. הפרטים המלאים ב'כיכר השבת'.

זה קרה לפני שבועות ספורים, במהלך חודש ינואר האחרון. משטרת תחנת אשדוד פתחה בחקירה בעקבות קבלת דיווח על אודות אירוע שוד וסחיטה באיומים בפארק בעיר, וביצעה פעולות מיידיות לאיתור החשודים.

על פי ממצאי החקירה, שלושה קטינים יצרו קשר עם אדם באמצעות פלטפורמה חברתית וקבעו עמו פגישה. במהלך המפגש בפארק תקפו אותו, הצמידו סכין לבטנו, כיוונו לעברו אקדח דמה ואיימו עליו כי ימסור לידיהם את שעון הרולקס שברשותו.

בשלב מסוים החשודים נטלו בכוח את השעון ואת מכשיר הטלפון הסלולרי של הקורבן, תוך שאיימו עליו: "עוד שנייה הסכין תעבור מהבטן לצוואר שלך".

בהמשך פתחו החשודים את מכשיר הטלפון באמצעות זיהוי פנים של הקורבן, נכנסו לחשבון הבנק שלו וניסו להעביר כספים. לאחר מכן הורו לו למשוך עבורם סכום של 4,500 ש"ח, בתמורה להשבת השעון.

בדרכו לסניף הבנק פגש הקורבן את שוטרי תחנת אשדוד וסיפר להם על שאירע. ניידת סמויה ליוותה אותו. כאשר הבחינו החשודים בניידת, ניסו להימלט אך נעצרו לאחר מרדף קצר במונית.

בתום החקירה, הגישה פרקליטות מחוז דרום (פלילי) כתב אישום ובקשה למעצר עד תום ההליכים נגד שלושת הקטינים, בגין עבירות של סחיטה באיומים ושוד בנסיבות מחמירות.

סנ״צ רונן עמרם, מפקד תחנת אשדוד, מסר: "מדובר באירוע חמור של אלימות וסחיטה באיומים, שבוצעו כלפי אזרח תמים וללא כל היכרות מוקדמת. שוטרי תחנת אשדוד פעלו במהירות ובמקצועיות, עצרו את החשודים תוך זמן קצר ומנעו פגיעה חמורה נוספת. נמשיך לפעול בנחישות ובאפס סובלנות נגד כל ניסיון לפגוע בביטחון הציבור".

"משטרת ישראל תמשיך לפעול בנחישות נגד עבריינות אלימה ועבירות סחיטה ושוד, במטרה להגן על שלום הציבור ולמצות את הדין עם המעורבים", נמסר מהמשטרה.