כיכר השבת
ניסיונות ההצלה נחשפים

החטוף היה המום: כשהמחבל עזב, מצלמה השתלשלה מהתקרה 

מאחורי הקלעים של הניסיונות במהלך המלחמה לשחרור החטופים: אחד משורדי השבי סיפר כי בזמן שהותו במנהרה, כאשר השובה שלו הלך לשירותים, ירדה מצלמה מהתקרה שתיעדה אותו | עם חזרתו של המחבל, המצלמה הוסרה (בארץ)

1תגובות
אילוסטרציה (צילום: עבד רחים חטיב\פלאש90)

במהלך המלחמה, מערכת הביטחון ביצעה פעולות רבות במטרה לגבש מידע מהימן על החטופים ולהביא לשחרורם. רבים מהמבצעים הללו נשארו מסווגים גם לאחר שחרור כל החטופים החיים והחללים.

הערב, פורסם ב'חדשות 12' על אחת מהפעולות שביצעה ישראל כדי לאסוף מידע על החטופים שנמצאו בשבי.

אחד משורדי השבי סיפר כי בזמן שהותו במנהרה, כאשר השובה שלו הלך לשירותים, ירדה מצלמה מהתקרה שתיעדה אותו. עם חזרתו של המחבל, המצלמה הוסרה במהרה כך שהמחבל לא הבחין בה. לאורך המלחמה הוא לא דיבר על האירוע עם המחבלים שהחזיקו בו, ורק לאחר שחזר לארץ סיפרו לו שמדובר בפעולה של צה"ל.

על פי הדיווחים, המקרה הזה מצטרף למקרים נוספים שבהם מערכת הביטחון הצליחה לצלם חטופים במנהרות במהלך המלחמה.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (94%)

לא (6%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
בשביל מה מספרים ומדברים? צריך ללמו לשתק
ישתבח בורא עולם

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר