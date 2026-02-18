החטוף היה המום: כשהמחבל עזב, מצלמה השתלשלה מהתקרה 

במהלך המלחמה, מערכת הביטחון ביצעה פעולות רבות במטרה לגבש מידע מהימן על החטופים ולהביא לשחרורם. רבים מהמבצעים הללו נשארו מסווגים גם לאחר שחרור כל החטופים החיים והחללים.

הערב, פורסם ב'חדשות 12' על אחת מהפעולות שביצעה ישראל כדי לאסוף מידע על החטופים שנמצאו בשבי.

אחד משורדי השבי סיפר כי בזמן שהותו במנהרה, כאשר השובה שלו הלך לשירותים, ירדה מצלמה מהתקרה שתיעדה אותו. עם חזרתו של המחבל, המצלמה הוסרה במהרה כך שהמחבל לא הבחין בה. לאורך המלחמה הוא לא דיבר על האירוע עם המחבלים שהחזיקו בו, ורק לאחר שחזר לארץ סיפרו לו שמדובר בפעולה של צה"ל.

על פי הדיווחים, המקרה הזה מצטרף למקרים נוספים שבהם מערכת הביטחון הצליחה לצלם חטופים במנהרות במהלך המלחמה.