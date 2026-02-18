כיכר השבת
"אפרוח צהוב מלא אור"

הוריו של עפרי ז"ל שנפל בעזה: "כועסים על המדינה, מכניסה את בנינו לסיטואציות מיותרות"

הוריו של סמל-ראשון עפרי יפה שנהרג ברצועת עזה, הדס ויפתח אמרו בהצהרה כי "אנחנו כועסים על המדינה, שמכניסה את טובי בנינו, מלח הארץ, לסיטואציות לא הגיוניות ומיותרות אחרי שכל חטופינו חזרו הביתה" | עפרי נהרג מירי של כוחות צה"ל בגלל טעות בזיהוי, הוריו הדגישו כי "אין לנו שום כעס על הצבא" (בארץ)

הדס ויפתח, הוריו של סמל-ראשון עפרי יפה ז"ל שנהרג הלילה ברצועת עזה, אמרו אחר הצהריים (רביעי) "אנחנו כועסים על המדינה, שמכניסה את טובי בנינו, מלח הארץ, לסיטואציות לא הגיוניות ומיותרות אחרי שכול חטופינו חזרו הביתה".

עפרי נהרג הלילה מירי של כוחות צה"ל בגלל טעות בזיהוי. תחקיר ראשוני העלה כי הלוחם נפגע מירי מנשק קל של כוחות צה"ל שעסקו בפעילות הנדסית להשמדת מבנים. התקרית אירעה במהלך פעילות לילית במזרח חאן יונס במרחב מוצבי החיץ שסמוכים לגבול.

"אין לנו שום כעס על הצבא", הדגישו ההורים, שהפנו את הביקורת שלהם אל המדיניות. "אנחנו אוהבים את כולם ומחבקים את כולם".

לדבריהם, "עפריקי שלנו היה ילד קסם, אפרוח צהוב ומלא אור. הוא טרף את החיים בכל רגע ורגע, אהב את המשפחה, את החברים שלו מהמושב, את החברים משנת השירות ואת החברים מהצוות שלו מהסיירת. הוא היה ילד שנותן מעצמו את הכול, תמיד הראשון להתנדב ולתת בלי לבקש דבר".

אימו אמרה כי "הייתה לנו זכות גדולה להיות הורים. המוטו שלו היה 'חי את החיים', והוא עשה את ב-21 שנה. הוא היה אדם של שפע, נתינה וטוב לב. היו לו המון חברים. אנחנו רוצים להאמין ומקווים שהוא האחרון. חשוב לנו להבהיר שאנחנו לא כועסים בשום אופן על הצלף שירה".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (92%)

לא (8%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר