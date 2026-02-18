הדס ויפתח, הוריו של סמל-ראשון עפרי יפה ז"ל שנהרג הלילה ברצועת עזה, אמרו אחר הצהריים (רביעי) "אנחנו כועסים על המדינה, שמכניסה את טובי בנינו, מלח הארץ, לסיטואציות לא הגיוניות ומיותרות אחרי שכול חטופינו חזרו הביתה".

עפרי נהרג הלילה מירי של כוחות צה"ל בגלל טעות בזיהוי. תחקיר ראשוני העלה כי הלוחם נפגע מירי מנשק קל של כוחות צה"ל שעסקו בפעילות הנדסית להשמדת מבנים. התקרית אירעה במהלך פעילות לילית במזרח חאן יונס במרחב מוצבי החיץ שסמוכים לגבול.

"אין לנו שום כעס על הצבא", הדגישו ההורים, שהפנו את הביקורת שלהם אל המדיניות. "אנחנו אוהבים את כולם ומחבקים את כולם".

לדבריהם, "עפריקי שלנו היה ילד קסם, אפרוח צהוב ומלא אור. הוא טרף את החיים בכל רגע ורגע, אהב את המשפחה, את החברים שלו מהמושב, את החברים משנת השירות ואת החברים מהצוות שלו מהסיירת. הוא היה ילד שנותן מעצמו את הכול, תמיד הראשון להתנדב ולתת בלי לבקש דבר".

אימו אמרה כי "הייתה לנו זכות גדולה להיות הורים. המוטו שלו היה 'חי את החיים', והוא עשה את ב-21 שנה. הוא היה אדם של שפע, נתינה וטוב לב. היו לו המון חברים. אנחנו רוצים להאמין ומקווים שהוא האחרון. חשוב לנו להבהיר שאנחנו לא כועסים בשום אופן על הצלף שירה".