דובר צה"ל מתיר לפרסום הערב כי סמ"ר עינבר אברהם קב, בן 20 מלוטם, לוחם בגדוד 890 בחטיבת הצנחנים, נפל במהלך פעילות מבצעית במרחב חטיבת שומרון | מתחקיר ראשוני עולה כי הלוחם נהרג בירי שבוצע בידי כוחות צה"ל לעבר המחבל (צבא)
בצמרת צה"ל החלו לבצע תחקיר מעמיק על אירועי הטבח הנורא בעוטף עזה בשמחת תורה והממצאים הראשוניים חושפים נתונים על נפגעים רבים בגלל ירי כוחותינו על כוחותינו והחלטה קריטית שגויה שהתקבלה בזמן אמת | בשטח החלו ליישם מסקנות (צבא וביטחון)
בבית הדין הצבאי התנהל אמש משפטו של החייל שירה למוות בשוגג בירון קסטלמן בכניסה לירושלים | התביעה ביקשה להאריך את מעצרו ביומיים, אך השופט הסתפק ביום אחד וטען, כי בניגוד לטענת התביעה, אין חשש לשיבוש מהלכי משפט (חדשות)