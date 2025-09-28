כיכר השבת
בן 20 במותו

הלב נקרע מצער: סמ"ר עינבר אברהם קב ז"ל נפל בפיגוע בשומרון; מתחזק החשד שנפל מירי כוחותינו

דובר צה"ל מתיר לפרסום הערב כי סמ"ר עינבר אברהם קב, בן 20 מלוטם, לוחם בגדוד 890 בחטיבת הצנחנים, נפל במהלך פעילות מבצעית במרחב חטיבת שומרון | מתחקיר ראשוני עולה כי הלוחם נהרג בירי שבוצע בידי כוחות צה"ל לעבר המחבל (צבא)

2תגובות
עינבר אברהם קב הי"ד (צילום: דובר צה"ל)

שעות לאחר פיגוע הדריסה בצומת ג'ית, דובר צה"ל מתיר לפרסום כי סמ"ר עינבר אברהם קב, בן 20 מלוטם, לוחם בגדוד 890 בחטיבת הצנחנים, נפל במהלך פעילות מבצעית במרחב חטיבת שומרון.

סמ״ר עינבר אברהם קב נפגע במהלך פעילות מבצעית בפיגוע בצומת ג׳ית היום אחר הצהריים, ונבדקת האפשרות שלאחר שנפגע מדריסת המחבל, נפגע גם מירי שבוצע לנטרול המחבל בפיגוע הדריסה בצומת ג׳ית שבחטיבת שומרון.

זירת הפיגוע (צילום: תיעוד מבצעי מד"א)
זירת הפיגוע

לפי התחקיר הצבאי, קב נסע עם חייל נוסף בג'יפ צבאי על ציר 60 ובשלב מסוים חשדו השניים כי נהג משאית פלסטיני מאחוריהם מנסה לפגוע בהם - ועצרו בצומת. בשלב זה, הנהג הפלסטיני האיץ לעברם ופגע באחד מהם. הלוחם הנוסף יצא ופתח באש, שכתוצאה ממנה נוטרל המחבל - אך גם קב נפצע באורח אנוש.

בתחילה התקבל דיווח כי החייל, צעיר כבן 20, נפצע בראשו ופונה במצב אנוש לבית החולים בילינסון. לאחר מאבקים על חייו לא נותר לצוות הרפואי אלא לקבוע את מותו. כוחות צה"ל מחטיבת שומרון קפצו למרחב לביצוע סריקות, ובמקביל החלו לבצע חסימות ובידוקים בשכם, משם הגיע המחבל, ובכפרים הסמוכים.

כזכור, האירוע הקשה אירע בסביבות השעה 16:00, כאשר דווח על צעיר כבן 20 שנפצע באורח קשה בצומת גית' בשומרון, סמוך ליישוב קדומים. הוא פונה על ידי חובשים ופרמדיקים של ארגוני החירום שהגיעו לזירה, כשחבלה בראשו, למרבה הצער, כעבור שעות נקבע מותו בבית החולים.

הפלסטינים דיווחו כי בעקבות הפיגוע בצומת ג'ית, שבו נהרג מאש צה"ל סמ"ר עינבר אברהם קב, "כוחות צה"ל פשטו על הכפר ג'ית שנמצא מזרחית לקלקיליה, והחרימו הקלטות מצלמות אבטחה".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (95%)

לא (5%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

2
יש עוד הרבה מחבלים בתוך משאיות על הכבישים ולא פעם ולא פעמיים סיכנו אותי אישית על הכביש
יחיאל
1
לשלוח את כל הערבים על משאיות להחזיר אותם למדינות האם שלהם. ככה יגמרו כל הפיגועים, גניבות הרכבים ושאר מרעין בישין. אין שום פתרון אחר.
חומוס

