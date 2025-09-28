שעות לאחר פיגוע הדריסה בצומת ג'ית, דובר צה"ל מתיר לפרסום כי סמ"ר עינבר אברהם קב, בן 20 מלוטם, לוחם בגדוד 890 בחטיבת הצנחנים, נפל במהלך פעילות מבצעית במרחב חטיבת שומרון.

סמ״ר עינבר אברהם קב נפגע במהלך פעילות מבצעית בפיגוע בצומת ג׳ית היום אחר הצהריים, ונבדקת האפשרות שלאחר שנפגע מדריסת המחבל, נפגע גם מירי שבוצע לנטרול המחבל בפיגוע הדריסה בצומת ג׳ית שבחטיבת שומרון.

לפי התחקיר הצבאי, קב נסע עם חייל נוסף בג'יפ צבאי על ציר 60 ובשלב מסוים חשדו השניים כי נהג משאית פלסטיני מאחוריהם מנסה לפגוע בהם - ועצרו בצומת. בשלב זה, הנהג הפלסטיני האיץ לעברם ופגע באחד מהם. הלוחם הנוסף יצא ופתח באש, שכתוצאה ממנה נוטרל המחבל - אך גם קב נפצע באורח אנוש.

בתחילה התקבל דיווח כי החייל, צעיר כבן 20, נפצע בראשו ופונה במצב אנוש לבית החולים בילינסון. לאחר מאבקים על חייו לא נותר לצוות הרפואי אלא לקבוע את מותו. כוחות צה"ל מחטיבת שומרון קפצו למרחב לביצוע סריקות, ובמקביל החלו לבצע חסימות ובידוקים בשכם, משם הגיע המחבל, ובכפרים הסמוכים.

כזכור, האירוע הקשה אירע בסביבות השעה 16:00, כאשר דווח על צעיר כבן 20 שנפצע באורח קשה בצומת גית' בשומרון, סמוך ליישוב קדומים. הוא פונה על ידי חובשים ופרמדיקים של ארגוני החירום שהגיעו לזירה, כשחבלה בראשו, למרבה הצער, כעבור שעות נקבע מותו בבית החולים.

הפלסטינים דיווחו כי בעקבות הפיגוע בצומת ג'ית, שבו נהרג מאש צה"ל סמ"ר עינבר אברהם קב, "כוחות צה"ל פשטו על הכפר ג'ית שנמצא מזרחית לקלקיליה, והחרימו הקלטות מצלמות אבטחה".