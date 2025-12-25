כיכר השבת
תיעוד חריג: חייל מילואים דרס בטרקטורון פלסטיני שהתפלל בצד הדרך

חייל מילואים עם נשק על גבו נצפה דורס במכוון פלסטיני שהתפלל בצד הדרך | על פי הדיווחים, קודם לדריסה החייל ירה בתוך כפר פלסטיני, והביא לפציעתם של שניים | בעקבות האירוע נשקו של החייל נלקח ממנו, ושירותו הופסק (צבא ובטחון)

אירוע הדריסה (צילום: מתוך רשתות חברתיות)

בתיעוד חריג מיו"ש שפורסם ברשתות החברתיות, נראה חייל מילואים בלבוש אזרחי עם נשק על גבו, דורס במכוון בטרקטורון פלסטיני שהתפלל בצד הדרך.

האירוע התרחש סמוך לכפר ג'ריר, הממוקם בצפון מזרח רמאללה. מייד לאחר הדריסה נצפה הפלסטיני קם, כשהוא ככל הנראה ללא פגע. בהמשך נראה החייל צועק על הפלסטיני ועל תושבים נוספים במקום.

על פי הדיווחים, קודם לדריסה החייל ירה בתוך הכפר, והביא לפציעתם של שני פלסטינים. בעקבות התקריות החמורות נשקו של החייל נלקח ממנו, ושירותו הופסק במקום. האירוע יוצא הדופן מתוחקר על ידי הצבא.

דובר צה"ל מסר כי "מבדיקה ראשונית עולה כי מדובר בחייל מילואים, אשר ביצע ירי כשהוא לבוש בגדים אזרחיים, תוך חריגה חמורה מסמכויותיו. נבדקות טענות על נפגעים".

על פי הדובר, "האירועים הנ״ל מתוחקרים, ובהתאם לממצאים יועבר הטיפול לגורמים הרלוונטיים. צה״ל מגנה בתוקף ורואה בחומרה כל גילוי של אלימות, ודורש מלוחמיו וממפקדיו לפעול בהתאם לערכי רוח צה״ל".

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

3
לא דרס ולא כלום נתן לו מכה ישמאלנים כמה פעמים צריך לכתוב לכם
שון
הוא אפילו קם אח"כ קם כרגיל
ישי
2
זו רשלנות של הערבי . זה לא מקום בטיחותי להתפלל
שמש
1
יהיה כאן מגיב אחד בן אדם שיכתוב שאם זה היה בכוונה זה לא בסדר?
חיים

