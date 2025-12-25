בתיעוד חריג מיו"ש שפורסם ברשתות החברתיות, נראה חייל מילואים בלבוש אזרחי עם נשק על גבו, דורס במכוון בטרקטורון פלסטיני שהתפלל בצד הדרך.

האירוע התרחש סמוך לכפר ג'ריר, הממוקם בצפון מזרח רמאללה. מייד לאחר הדריסה נצפה הפלסטיני קם, כשהוא ככל הנראה ללא פגע. בהמשך נראה החייל צועק על הפלסטיני ועל תושבים נוספים במקום.

על פי הדיווחים, קודם לדריסה החייל ירה בתוך הכפר, והביא לפציעתם של שני פלסטינים. בעקבות התקריות החמורות נשקו של החייל נלקח ממנו, ושירותו הופסק במקום. האירוע יוצא הדופן מתוחקר על ידי הצבא.

דובר צה"ל מסר כי "מבדיקה ראשונית עולה כי מדובר בחייל מילואים, אשר ביצע ירי כשהוא לבוש בגדים אזרחיים, תוך חריגה חמורה מסמכויותיו. נבדקות טענות על נפגעים".

על פי הדובר, "האירועים הנ״ל מתוחקרים, ובהתאם לממצאים יועבר הטיפול לגורמים הרלוונטיים. צה״ל מגנה בתוקף ורואה בחומרה כל גילוי של אלימות, ודורש מלוחמיו וממפקדיו לפעול בהתאם לערכי רוח צה״ל".