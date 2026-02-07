כיכר השבת
הותר לפרסום

סרן תומר אייגס הוא קצין המודיעין שמת בתאו לפני כחמש שנים

5 שנים לאחר שמת בכלא צבאי, הערב הותר לפרסום כי קצין המודיעין מ-8200 שנעצר בחשד לפגיעה בביטחון המדינה ומת בנסיבות מסתוריות הוא תומר אייגס (צבא)

סרן תומר אייגס (צילום: לפי סעיף 27א)

סרן תומר אייגס, תושב חיפה בן 24, הוא קצין המודיעין שהואשם בעבירות ביטחוניות חמורות ומת בנסיבות מסתוריות בתאו בלילה לפני כחמש שנים ועד היום לא נקבע מה הוביל למותו.

נגד סרן אייגס ז"ל הוגש כתב אישום חמור בעבירות של פגיעה בביטחון המדינה במסגרת תפקידו כקצין ביחידה 8200.

כאמור, בזמן שהיה עצור בכלא הצבאי, בערב חג שבועות, הוא נמצא מת בתאו בנסיבות לא ברורות.

ועדה בראשות האלוף במיל' ניצן אלון קבעה כי אייגס יוכר כמי שמת כחייל בצה"ל. בהודעת דובר צה"ל שיצאה לאחר ההחלטה נאמר: "התקיים תהליך מקיף, יסודי ומעמיק במטרה להטמיע לקחים מהפרשה. תהליך זה כלל פעולות רבות, לרבות תהליכים ארוכי טווח שעודם מתנהלים. הוועדה המליצה לקיים המשך בקרה ומעקב ביחס למערך הכליאה, ביצוע עבודת מטה לבחינת סוגיות הנוגעות למעמדם של כלואים שהשתחררו משירות וממשיכים לשהות בכלא הצבאי, ובחינה נוספת של המענה הרפואי לכלואים בהתאם למאפיינים המיוחדים של מתקן כליאה צבאי".

בכל הקשור למעמד הקצין, למרות שסיים את שירות הקבע שלו חודשים לפני שמת, החליטו כי בשל המקרה הייחודי, החליטו לאפשר את ההכרה בו שמת כחייל ובהמשך לבחון את הנצחתו כחלל צה"ל.

בצה"ל אומרים כי "בהתבסס על מסקנות הוועדה, הרמטכ"ל קבע כי קביעת מעמדו של קא"ב ת' בעת מותו הייתה תקינה ונכונה לנקודת זמן זו. לצד זאת, הועדה ביצעה בחינה נוספת של מעמדו לפנים משורת הדין, זאת לאור הנסיבות הייחודיות של הפרשה, לרבות הימצאותו במסגרת צבאית מיום גיוסו ועד למותו הטראגי במהלך מעצרו, בעת שהוא במשמורת בבסיס כליאה צבאי. הרמטכ"ל קיבל את המלצות הועדה, וקבע כי קא"ב ת' ז"ל יוכר בדיעבד כמי שהיה חייל בשירות בעת מותו."

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (78%)

לא (22%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר