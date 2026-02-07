סרן תומר אייגס הוא קצין המודיעין שמת בתאו לפני כחמש שנים

סרן תומר אייגס, תושב חיפה בן 24, הוא קצין המודיעין שהואשם בעבירות ביטחוניות חמורות ומת בנסיבות מסתוריות בתאו בלילה לפני כחמש שנים ועד היום לא נקבע מה הוביל למותו.

נגד סרן אייגס ז"ל הוגש כתב אישום חמור בעבירות של פגיעה בביטחון המדינה במסגרת תפקידו כקצין ביחידה 8200.

כאמור, בזמן שהיה עצור בכלא הצבאי, בערב חג שבועות, הוא נמצא מת בתאו בנסיבות לא ברורות.

ועדה בראשות האלוף במיל' ניצן אלון קבעה כי אייגס יוכר כמי שמת כחייל בצה"ל. בהודעת דובר צה"ל שיצאה לאחר ההחלטה נאמר: "התקיים תהליך מקיף, יסודי ומעמיק במטרה להטמיע לקחים מהפרשה. תהליך זה כלל פעולות רבות, לרבות תהליכים ארוכי טווח שעודם מתנהלים. הוועדה המליצה לקיים המשך בקרה ומעקב ביחס למערך הכליאה, ביצוע עבודת מטה לבחינת סוגיות הנוגעות למעמדם של כלואים שהשתחררו משירות וממשיכים לשהות בכלא הצבאי, ובחינה נוספת של המענה הרפואי לכלואים בהתאם למאפיינים המיוחדים של מתקן כליאה צבאי".

בכל הקשור למעמד הקצין, למרות שסיים את שירות הקבע שלו חודשים לפני שמת, החליטו כי בשל המקרה הייחודי, החליטו לאפשר את ההכרה בו שמת כחייל ובהמשך לבחון את הנצחתו כחלל צה"ל.

בצה"ל אומרים כי "בהתבסס על מסקנות הוועדה, הרמטכ"ל קבע כי קביעת מעמדו של קא"ב ת' בעת מותו הייתה תקינה ונכונה לנקודת זמן זו. לצד זאת, הועדה ביצעה בחינה נוספת של מעמדו לפנים משורת הדין, זאת לאור הנסיבות הייחודיות של הפרשה, לרבות הימצאותו במסגרת צבאית מיום גיוסו ועד למותו הטראגי במהלך מעצרו, בעת שהוא במשמורת בבסיס כליאה צבאי. הרמטכ"ל קיבל את המלצות הועדה, וקבע כי קא"ב ת' ז"ל יוכר בדיעבד כמי שהיה חייל בשירות בעת מותו."