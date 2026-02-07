כיכר השבת
לאחר שגילה שאחיו נעצר, ראש השב"כ העביר מסר לחוקרים: "לפעול בכל הכוח"

מיד לאחר שעודכן כי אחיו נעצר בחשד להברחת סחורות לרצועת עזה, ראש השב"כ דוד זיני העביר למשטרה מסר חד משמעי: לפעול בכל הכוח, למרות שמדובר באחיו (חדשות)

ראש השב"כ דוד זיני (צילום: Noam Revkin Fenton/Flash90)

ראש השב"כ, דוד זיני, עודכן על ידי גורמי החקירה כי אחיו, בצלאל, הוא אחד החשודים שנעצרו בחשד להברחת סחורות לרצועת .

במקביל להתייעצות עם היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהב מיארה, וניתוק כל קשר ממעורבות בחקירה, ראש השב"כ בחר להעביר מסר חד משמעי לחוקרי המשטרה.

על פי הדיווח ב'חדשות 12', זיני עודכן על ידי גורמי החקירה: "אחיך חשוד בפרשת ההברחות", זיני מצידו השיב: "לא למצמץ, לפעול בכל הכוח".

כזכור, הפרקליטות הגישה השבוע כתב אישום חמור נגד בצלאל זיני וחבריו החשודים בהברחות לרצועת עזה.

הנאשמים, כך על פי כתב האישום, ביצעו את מעשיהם כשהם מודעים לאפשרות שהסחורות האסורות יגיעו לידי ארגון החמאס ופעיליו, כשהם צופים כאפשרות קרובה לוודאי שיהיה בכך כדי לסייע לאויב-החמאס במלחמתו נגד ישראל, נוכח התעצמותו, בין היתר הכלכלית, כתוצאה ממעשיהם, ובשל כך הם נאשמים בעבירה של סיוע לאויב במלחמה.

סחורה אסורה מרכזית שהוברחה לרצועה היא טבק וסיגריות, אשר הכניסה לכיסו של חמאס סכום כולל של מאות מיליוני שקלים מתחילת המלחמה, באופן שמסייע לו בין השאר לשמר שרידות כלכלית ואחיזה שלטונית בשטח.

מכתבי האישום שהגישו עורכי הדין הילה דרימר-יאיר ואליה פוקס מפרקליטות מחוז דרום עולה, כי הסחורות שהוברחו כללו קרטונים של סיגריות בשווי מיליוני שקלים.

בתקופת האירועים (החל מקיץ 2025), אזור רצועת עזה היה נתון עדיין במלחמה, הוכרז כשטח צבאי סגור, והכניסה אליו הותרה ע"י גורמי הביטחון לצרכים מבצעיים בלבד. במעברי סחורות מוסדרים, האישור נבחן כחלק מהליך בידוק סדור, הן באשר לעצם הכניסה והן באשר לטיב וכמות הסחורה המוכנסת לרצועה.

לחמאס הייתה חשיבות עליונה בכל הנוגע לשליטה על הברחות הסחורות, כאשר מאמציו בעניין זה כללו השתלטות על סחורות המוכנסות לעזה וכן "מיסוי" הסחורות במגוון דרכים, הכל כחלק ממאמציו לשימור שרידותו ולשיקום שלטונו וכוחו.

בנוסף, חמאס פעל להבריח מוצרים אסורים, הן לשימושו והן למכירה לעזתים. בכך הביא חמאס לעליית מחירים מופרזת, כאשר הרווחים ממכירת המוצרים אפשרה לו, בין היתר, לשלם משכורות לפעיליו ולפעול לגיוסם של פעילים חדשים.

7
שבוע טוב ! רק להבין כשישראל שולחת מאות משאיות לעזה כל יום מה זה נקרא ?????
מאיר
6
מה שהשמאל מעביר זה סיוע הומנטרי ומה שאיש ימין זה סיוע לטרור אפילו שזה רק סיגריות שהורג
יציק
למעשה המשלוח לעזה נעשה באישור הממשלה ולא באישור השמאל .וזאת האמת . אני כותב זאת למרות שאיני איש שמאל ואדם חרדי.
נח
5
אין בכך שום סיוע לטרור.
יהודי
לאבדיוק מי שמוכר את זה חמאס אבל עדיין מוגזם עשו מזה כאילו הבריח מטולים
לל
4
תודה באמת, חשבנו שהוא יאמר ״עצרו הכל זה אח שלי״, עצם הכתבה מראה על רמת השחיתות במדינה...
יקותיאל
3
זה עוד ממפעלות הדיפסטיט והאכיפה הסלקטיבית.... כשתתבהר התמונה, ועד כמה עמוקה הרדיפה הפנימית אחרי אנשי האמת, אז יבקע אור הגואל. ברור שזה עוול ותיק קטן ומינורי, אבל התוצאה שמקווים שתהיה היא הסטת זיני מהשבכ, אבל אנשי הטירוף מערכות עדין לא נחתו מהקונספציה.... השלב הבא עובד נגדם בחריפות חשופה יותר ויותר!
יהודי טוב
2
לא לשכוח להאשים את היועצת..
חיים
1
לא אהבתי את התגובה שלו על אחיו - אח זה אח - אחים לא קונים במכולת
מני

