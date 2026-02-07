ראש השב"כ, דוד זיני, עודכן על ידי גורמי החקירה כי אחיו, בצלאל, הוא אחד החשודים שנעצרו בחשד להברחת סחורות לרצועת עזה.

במקביל להתייעצות עם היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהב מיארה, וניתוק כל קשר ממעורבות בחקירה, ראש השב"כ זיני בחר להעביר מסר חד משמעי לחוקרי המשטרה.

על פי הדיווח ב'חדשות 12', זיני עודכן על ידי גורמי החקירה: "אחיך חשוד בפרשת ההברחות", זיני מצידו השיב: "לא למצמץ, לפעול בכל הכוח".

כזכור, הפרקליטות הגישה השבוע כתב אישום חמור נגד בצלאל זיני וחבריו החשודים בהברחות לרצועת עזה.

הנאשמים, כך על פי כתב האישום, ביצעו את מעשיהם כשהם מודעים לאפשרות שהסחורות האסורות יגיעו לידי ארגון החמאס ופעיליו, כשהם צופים כאפשרות קרובה לוודאי שיהיה בכך כדי לסייע לאויב-החמאס במלחמתו נגד ישראל, נוכח התעצמותו, בין היתר הכלכלית, כתוצאה ממעשיהם, ובשל כך הם נאשמים בעבירה של סיוע לאויב במלחמה.

סחורה אסורה מרכזית שהוברחה לרצועה היא טבק וסיגריות, אשר הכניסה לכיסו של חמאס סכום כולל של מאות מיליוני שקלים מתחילת המלחמה, באופן שמסייע לו בין השאר לשמר שרידות כלכלית ואחיזה שלטונית בשטח.

מכתבי האישום שהגישו עורכי הדין הילה דרימר-יאיר ואליה פוקס מפרקליטות מחוז דרום עולה, כי הסחורות שהוברחו כללו קרטונים של סיגריות בשווי מיליוני שקלים.

בתקופת האירועים (החל מקיץ 2025), אזור רצועת עזה היה נתון עדיין במלחמה, הוכרז כשטח צבאי סגור, והכניסה אליו הותרה ע"י גורמי הביטחון לצרכים מבצעיים בלבד. במעברי סחורות מוסדרים, האישור נבחן כחלק מהליך בידוק סדור, הן באשר לעצם הכניסה והן באשר לטיב וכמות הסחורה המוכנסת לרצועה.

לחמאס הייתה חשיבות עליונה בכל הנוגע לשליטה על הברחות הסחורות, כאשר מאמציו בעניין זה כללו השתלטות על סחורות המוכנסות לעזה וכן "מיסוי" הסחורות במגוון דרכים, הכל כחלק ממאמציו לשימור שרידותו ולשיקום שלטונו וכוחו.

בנוסף, חמאס פעל להבריח מוצרים אסורים, הן לשימושו והן למכירה לעזתים. בכך הביא חמאס לעליית מחירים מופרזת, כאשר הרווחים ממכירת המוצרים אפשרה לו, בין היתר, לשלם משכורות לפעיליו ולפעול לגיוסם של פעילים חדשים.