תיעוד מהשטח

התגרה בלוחמים ושילם: צפו בתיעוד הנפיץ מקלקיליה

התגרות והרתעה מבצעית | לוחמי צה"ל הגיבו בנחישות מול הצעיר הפלסטיני והעבירו מסר ברור: עליונות צה"ל ביו"ש אינה ניתנת לערעור, גם מול ניסיונות התגרות (צבא וביטחון)

קלקיליה: צעיר ערבי מתגרה בחיילי צה"ל וחוטף
קלקיליה: צעיר ערבי מתגרה בחיילי צה"ל וחוטף| צילום: צילום: מהרשתות החברתיות לפי סעיף 27א
קלקיליה: צעיר ערבי מתגרה בחיילי צה"ל וחוטף (צילום: מהרשתות החברתיות לפי סעיף 27א)

ניסיון לייצר פרובוקציה הפך למפגש כואב עם המציאות: בתיעוד דרמטי שמגיע מלב העיר קלקיליה, נראה צעיר פלסטיני רכוב על אופניים כשהוא מנסה להטריד את כוחות הביטחון הפועלים בשטח.

הצעיר, שבחר להתגרות בלוחמים בשיאו של מבצע צבאי, גילה מהר מאוד שהפרובוקציה הזו היא טעות גורלית. הלוחמים, שפעלו במקצועיות ובנחישות, הגיבו במהירות והבהירו כי אין מקום למשחקים מסוכנים מול כוחות .

סגירת מעגל בלב העיר

האירוע, שנלכד במצלמות, מציג מלאכת מחשבת של הרתעה בשטח. הצעיר שחשב לנצל את הניידות של האופניים כדי לחמוק מתגובה, נתקל בתגובה ישירה וקטלנית שסיימה את האירוע תוך שניות.

מדובר במסר חד וברור לכל מי שמנסה לנצל את העיוורון התקשורתי כדי לפגוע במורל הלוחמים – צה"ל שומר על עליונות מבצעית בכל סמטה ובכל רחוב, גם מול איומים לא קונבנציונליים.

תקיפה והגנה בסמטאות: אין חסינות לפרובוקטורים

התיעוד חושף את המתח הגבוה השורר ביהודה ושומרון. כל התגרות, קטנה ככל שתהיה, מקבלת מענה מיידי כדי למנוע הידרדרות של המצב הביטחוני.

הלוחמים בשטח מתודרכים לפעול באפס סובלנות כלפי מי שמנסה להפריע לפעילות המבצעית, והתיעוד מקלקיליה הוא הוכחה לכך שמי שמחפש אש – מוצא אותה במהירות רבה.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
רואים פה חיילים שמתחננים לערבי שעושה הצגה שיסלח להם במקום להשאיר אותו שם לנוח
אבגד
צודק זה נכון
חייל

